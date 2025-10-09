AKP'li bir başkan daha istifa etti

AKP'nin Zonguldak Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Cinbir, "Görevimden işlerimin yoğunluğu nedeni ile affımı talep etmiş bulunmaktayım" dedi.

Cinbir sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "İki yıldır büyük bir özveriyle yürütmüş olduğum AK Parti Devrek İlçe Başkanlığı görevimden işlerimin yoğunluğu nedeni ile affımı talep etmiş bulunmaktayım" ifadelerini kullandı.

İsmail Cinbir

İsmail Cinbir'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"2 Yıldır büyük bir özveriyle yürütmüş olduğum Devrek İlçe Başkanlığı görevimden işlerimin yoğunluğundan dolayı affımı talep etmiş bulunuyorum.

Bu kutlu yolculukta, omuz omuza mücadele ettiğim başta il başkanıma, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ,mahalle ve köy teşkilatlarında görev yapan kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum.

AK Partimizde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ilk günkü aşkla ve heyecanla çalışmaya devam ettik,makamlar mevkiler gelir geçer önemli olan millete hizmet aşkıdır biz bu minvalde davamızın sancağını zirvede tutmak için durmadan yorulmadan gecemizi gündüzümüze kattık çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz.

AK Partim adına yine bir nefer olarak hizmet etmeye devam edeceğim.

Bayrağı devralacak olan yeni ilçe başkanı kardeşimize ve fedakar teşkilat mensuplarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

Görev yaptığım süre zarfında gönlünü kırdığım, rızasını alamadığım, beklentisini karşılayamadığım kim varsa herkesten helallik istiyorum. Yine bu süreçte şahsıma güvenen vede desteklerini esirgemeyen siyasi büyüklerime, birlikte yol yürüyüp mücadele verdiğimiz teşkilat mensubu kardeşlerime, abilerime, ablalarıma ve de tabii ki herkesten ve her şeyden fazla ihmal ettiğim ama her daim arkamda duran aileme canı gönülden teşekkür ediyorum.

Mevlamdan almış olduğum kararın Ak Partimiz ve teşkilatımız adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyor hepinize saygılar sunuyorum."

***

3 GÜNDE ART ARDA 8 İSTİFA GELMİŞTİ

18 Eylül’de Elâzığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Muğla il Başkanı Haluk Laçin istifalarını açıkladı. 19 Eylül’de ise Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk görevden ayrıldıklarını duyurdu.

AKP Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve Dersim İl Başkanı Bülent Süner de 20 Eylül’de istifa etti.