AKP'li Birinci, Bahçeli'nin Öcalan'a çağrısını değerlendirdi: "Özel'den işitseydik ince kıyıma başlamıştık"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" sözlerine ilişkin tartışmalar sürüyor.

Eski AKP Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi avukat Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı çok sayıda paylaşımla Bahçeli'nin açıklamasını değerlendirdi.

Birinci, "Bahçeli'den işittiklerimizi, Özgür Özel'den falan işitseydik, ince kıyıma başlamıştık" dedi.

"SAHADA SONUCU OLACAK BİR ÇAĞRI DEĞİL"

Ardından bir paylaşım daha yapan Birinci, Bahçeli'nin çağrısının "Sahada sonucu olacak bir çağrı" olmadığını belirtti.

Bahçeli'nin sözlerine yönelik değerlendirmelerini sıralayan Birinci'nin paylaşımı şöyle:

"1- İsrail Suriye topraklarında, Şam'a mesafesi 50-60 km.

2- Rusya İsrail'in bu mevzilenmesine karşı alan boşalttı. Ne kınama ne tek söz ediyor.

3- Suriye İsrail'in bu işgaline çıt çıkarmadı.

4- ABD Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti kurma noktasında kararlı. Deyrizor'da PKK'ya ait petrol yatakları var.

Tüm bu Türkiye aleyhine gelişen jeopolitik karşısında, Türkiye, Öcalan ile en kanlı bıçaklı siyasi lider olan Sayın Devlet Bahçeli'nin ağzından, Öcalan'ın silahı bıraktığını mecliste deklare etmesi çağrısını duydu.

TBMM kısmı izaha muhtaç. Şahıs ağırlaştırılmış müebbet cezasını çekmekte. Dolayısıyla tevile muhtaç.

Ancak belli ki, adına her ne dersek diyelim bu sürecin, biz, bana göre olgunlaşma sonrası halini görüyoruz. Şaşkınlığımız o yüzden. Bu yeni doktrine alışmak işin zannediyorum herkesin biraz zamana ihtiyacı var."