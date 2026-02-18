AKP'li Birinci'den "domuz eti" sahnesine tepki

AKP’li Mücahit Birinci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, iktidara yakınlığıyla bilinen ATV kanalında yayımlanan "Aynı Yağmur Altında" dizisindeki ‘domuz eti’ sahnesini eleştirdi. Dizideki seküler yaşam tarzına yönelik tasvirleri hedef alan Birinci, toplumun gerçekleriyle uyuşmadığını iddia ettiği sahneler üzerinden senaryoya tepki gösterdi.

"NASIL BİR SENARYODUR?"

Birinci, paylaşımında seküler vatandaşların evlerinde domuz eti servis edilmesinin gerçek dışı olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Aranızda, seküler vatandaşın evlerine misafirliğe gittiğinizde domuz eti servis edilen var mı? Bu nasıl dizidir! Nasıl senaryodur? Nasıl bu topraklara yabancı olma halidir?" Birinci, paylaşımında "Vallahi servis edilen var ise yazsın, cevaplarınız ve yorumlarınız önemli" dedi.

Hepimizin çevresinde seküler komşularımız, akrabamız, şuyumuz, buyumuz var... Hatta siyasi parti tercihi muhafazakar parti olup seküler yaşayanımız çok. Ya da tam tersi...



Her neyse...



RTÜK’E TAŞINMIŞTI

Dizideki tartışmalı sahneler, RTÜK Üyesi İlhan Taşcı tarafından Üst Kurul gündemine taşınmıştı. Taşcı, dizideki "kışkırtıcı" ifadelerle ilgili inceleme yapılması için RTÜK Başkanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Başvurusunda dizinin ilk bölümlerinde yer alan sahnelerin deşifresine yer veren Taşcı, toplu taşıma aracında kadınların giyim tarzı üzerinden başlayan tartışmanın dini kimlikler, eğitim sistemi ve yaşam biçimleri üzerinden karşılıklı hakarete dönüştüğünü belirtmişti.

Dizinin ikinci bölümündeki aile yemeği sahnesinde masaya "Roasted Pork" (domuz eti) getirilmesi üzerine yaşanan diyaloglara da değinen Taşcı, sahnede dini inanç ve yaşam tarzı üzerinden tarafların birbirini aşağılayan, dışlayan ve kutuplaştıran bir dil kullandığını vurgulamıştı. Laik kesimin bilinçli bir şekilde "dinsiz ve dindar karşıtı" gibi gösterilmeye çalışıldığını savunan Taşcı, toplumsal ayrışmayı tetikleyici bu içeriklerin özellikle Ramazan ayında ekrana getirilmesinin Üst Kurul tarafından incelenmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etmişti.

Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı "Aynı Yağmurun Altında" dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Levent Ülgen, Deniz Uğur, Erkan Can gibi isimler yer alıyor.