AKP'li Bülent Turan: Üstümüze yapışan parazitler var

AKP'li İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Yeni Şafak için kaleme aldığı yazıda medyada iktidara yakınlığıyla bilinen gazetecilerin yaşadığı tartışmaların ve başlatılan soruşturmaların partiyi olumsuz etkilediğini belirtti.

Partiyle doğrudan bağı bulunmayan kişi ve ilişkiler nedeniyle iktidar partisinin kamuoyu önünde sorgulanır hale geldiğini belirten Turan, "Garip olan ise bizim olmayan çürük elmalar için 'Bir dakika, bu bizim değil ki' demekte tereddüt etmemiz. Değerlerimizden gelen ve kabahati önce kendinde aramayı erdem olarak gören anlayışımız, bir noktadan sonra, sürekli olarak kendinden şüphe etme hastalığına ve iletişim körlüğüne dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜMÜZE YAPIŞAN PARAZİTLER VAR"

Parti olarak iç muhasebelerini yapmaların gerektiğinin altını çizen Turan, "partiye yapışan parazitler" uyarısı yaptı:

"Ancak meseleye sadece bu pencereden bakıp kendi iç muhasebemizi yapmamak da sorunu halının altına süpürmek olur. Kapımızın önüne bırakılanlar olduğu gibi, maalesef üstümüze yapışan parazitler veya çizgisinde sabit duramayanlar da var elbet."

TURAN İLE YERLİKAYA ARASINDA TARTIŞMA İDDİASI

Öte yandan bu ay başında Bülent Turan ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arasında gerginlik olduğu iddia edilmişti. Bülent Turan'ın, Yerlikaya'nın yardımcılarından Mehmet Aktaş'ın annesinin cenaze törenine İçişleri Bakanlığı uçağıyla katılmak için, TBMM bütçe görüşmelerinde olduğu gibi özel kalem müdürlüğünden haber beklediği, beklediğin haberi gelmediği iddia edilmişti.