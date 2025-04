"AKP'li Cahit Özkan, belediyeye uğramadan memur oldu": CHP'li Başkan'dan "parayı iade et" çağrısı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavışoğlu, AKP Denizli Milletvekili Cahit Özkan’ın belediye personelini yıllarca kendi işlerinde çalıştırdığını ve bu kişilerin maaşlarının Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından ödendiğini belirtti.

Ayrıca, Özkan’ın belediyeye hiç uğramadan devlet memuru yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, belediyenin bu nedenle 5 milyon TL zarara uğratıldığını vurguladı.

Çavuşoğlu, “Yıllarca belediyemizin personelini yanında çalıştırmış, parasını da Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ödetmişler. Üstelik bu kişi hiç belediyeye uğramadan devlet memuru olmuş. Bu, gençlerimizin hayallerini ve haklarını çalmaktır. Cahit Özkan’ın insan içine çıkamayacağını bilmesi için bunu her yerde hatırlatın. Eğer arı ve namusu varsa, bu 5 milyon TL’yi belediyeye iade etsin. Cahit Özkan’a bir kez daha sesleniyorum: Tüm Denizli’nin bildiği, dosyalarıyla subuta ermiş Barış E. isimli şahsı yıllarca yanında çalıştırdın. Maaşını Denizli Büyükşehir Belediyesi’ne ödettin. Üstüne üstlük bu vatandaşı memur ettin. Bu vatandaşın aldığı her kuruş kendisi açısından helal, senin açından haramdır” dedi.

“HALKIN PARASINI KENDİ EVİNE HARCADI”

Önceki dönem belediye başkanı Osman Zolan hakkında da önemli iddialar ortaya atan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Zolan’ın evinde çalışan yardımcı personelin maaşının ve sigortasının belediye bütçesinden karşılandığını söyledi.

“Vatandaşın vergileriyle birilerinin evini temizletmesi, kıyafetlerini yıkatması kabul edilemez. Evinizde çalıştığınız personel, evinizi temizlettiğiniz personel bugün personelim olarak çalışmaktadır. Bu personel sizin evinizi temizlerken Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin maaşını almıştır. Şahsınızın takdirleriyle devlet memuru yapılmıştır. Bunlar ahlaka, vicdana ve düstura uymayan davranışlardır. Bu adamların her lokması, bu şehirde açlıkla sefaletle boğuşan insanların hakkı omzunuzdadır. Gelin bu borcu bu belediyeye ödeyin. Bugün söylediklerimi her mikrofonu elime aldığımda, her ekrana çıktığımda da söylemeye devam edeceğim” diyen Çavuşoğlu, “Ben başkan olduktan sonra yardımcı personelimizin maaşını ve sigortasını cebimden ödüyorum. Zolan ve Özkan’a çağrım net: Bu para benim değil, Denizli halkının parasıdır. Getirin ve geri ödeyin. Bu dünyada yapmazsanız, öbür dünyada hesabı sorulur” ifadelerini kullandı. Başkan Çavuşoğlu, ilerleyen günlerde daha fazla konuyu gündeme getireceğini belirterek, Denizli halkının hakkını sonuna kadar savunacağını vurguladı.