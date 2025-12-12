AKP'li Canbey: "Siyasi çizgilerine uymuyor diye gazetecileri ekranlardan uzaklaştıranlar, bize özgürlük dersi vermeye çalışıyor"

AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, "Muhalefetin bazı temsilcileri hiçbir veriye dayanmadan RTÜK'e saldırmayı alışkanlık haline getirmiş durumdalar. RTÜK'ün çocuklarımızı koruyan kararlarını 'sansür', aileyi koruyan düzenlemelerini 'müdahale', dijital platformlara verilen lisansları 'ayrımcılık' gibi göstermeye çalışıyorlar" iddiasında bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri görüşülüyor. Görüşmede söz alan AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, RTÜK'ün yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"MUHALEFETİN BAZI TEMSİLCİLERİ RTÜK'E SALDIRMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ DURUMDALAR"

Canbey, ‘Türkiye'nin medyada kendi standartını oturttuğunu’ iddia ederek şöyle dedi:

"Muhalefetin bazı temsilcileri hiçbir veriye dayanmadan RTÜK'e saldırmayı alışkanlık haline getirmiş durumdalar. RTÜK'ün çocuklarımızı koruyan kararlarını 'sansür', aileyi koruyan düzenlemelerini 'müdahale', dijital platformlara verilen lisansları 'ayrımcılık' gibi göstermeye çalışıyorlar. Fakat ortada çok açık bir gerçek var, kendi medya organlarında tek bir eleştirel sese tahammül edemeyenler, siyasi çizgilerine uymuyor diye gazetecileri ekranlardan uzaklaştıranlar, bize özgürlük ve demokrasi dersi vermeye çalışıyorlar. Bu meselelere şaşı bakmaktan başka bir şey değildir."