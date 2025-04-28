AKP'li Canik Belediye Başkanı'ndan 'heyelan' açıklaması: "Ruhsatlandırmayı bizden önceki yönetim yaptı"

Samsun'un Canik ilçesinde heyelan sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, akaryakıt istasyonu müdürü gözaltına alındı. Yaşanan olayla ilgili BirGün'e konuşan Canik Belediye Başkanı, "Ruhsat bizden önceki dönemde verilmiş, kusurlu kimse bunun cezası verilir. Art niyet aramamak lazım" dedi.

Samsun'un Canik ilçesinde dün akşam saatlerinde bir akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümüne, heyelan sonucu kaya parçaları düştü. İçerisinde 4 kişilik ailenin olduğu bir araç, kaya parçalarının altında kaldı. Araçtaki kadın yaralı olarak kurtarılırken, eşi ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında akaryakıt istasyonu mesul müdürü K.Y. gözaltına alındı. Akaryakıt istasyonu sahibi M.Z.G.'nin (70) de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yaşanan heyelana ilişkin BirGün'e konuşan AKP'li Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, söz konusu alana verilen ruhsatların bir önceki dönemdeki Canik Belediyesi yönetimi tarafından verildiğini söyleyerek, "Buraya AVM, oto yıkama ve benzin istasyonu ruhsatı 2011 yılında bizden önceki dönemde verilmiş. Biz oraya daha sonrasında herhangi bir ruhsatlandırma yapmadık. Yine yönetim olarak bizim sorumluluğumuz var ise bunu kabul ederiz. Şu anda can kayıplarımız var ve soruşturma devam ederken net birşey söylemek zor" dedi.

"ART NİYETLİ TUTUM OLUR"

Samsun Karayolu'nda daha önce benzer bir heyelanın hiç gerçekleşmediğini söyleyen Sandıkçı, "Daha önce burada yaşanan dinamit patlamalarıyla bu olayı ilişkilendirmek art niyetli bir tutum olur" dedi.

Heyelanın, Amasya'da 13 Nisan'da gerçekleşen 4.6 büyüklüğündeki depremden ve bölgedeki artan yağışlardan kaynaklanmış olabileceğini söyleyen Sandıkçı, "Sorumlu kimse gereken incelemeler sonucunda ortaya çıkar ve cezası verilir" dedi.

Sandıkçı'ya "Heyelanın yaşandığı yerde bulunan 'heyelanlı saha' tabelasına rağmen orada oto yıkama alanı nasıl işletiliyor? diye sorduğumuzda, "Orada Canik Belediyesi'nin iş makinelerinin park edildiği ve malzemelerin konulduğu bir alan var. Bu sebeple o makinelerin orada risk oluşturabileceği için oraya o tabela konuldu. Depolama alanında risk oluşmasın diye önlem için konulmuş bir tabela. Yoksa orada Canik Belediyesi'nin aktif bir şantiye alanı yok" iddiasında bulundu.

AYNI BÖLGEDE 4 AY ÖNCE DİNAMİT PATLAMIŞTI

Heyelanın yaşandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Samsun-Ordu karayolu Kirazlık mevkiinde 4 ay önce de otel inşaatı için açılan alanda patlama yaşanmış, patlama ile kayalardan kopan taş parçaları karayolundan geçen araçların üzerine savrulmuştu.

1 Ocak 2025’te patlayan dinamit nedeniyle faciadan dönülmüştü. Heyelanın yaşandığı bölge ise daha önce dinamitin patladığı alana sadece 800 metre uzaklıkta bulunuyor.