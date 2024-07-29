AKP'li Çelik, Erdoğan'ı 'Saddam Hüseyin'e benzeten İsrail Dışişleri Bakanı'na yanıt verdi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'Saddam Hüseyin'e benzetmesine AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Nazilerin günümüzdeki temsilcisi olan bir katliam makinesinin dişlisinden ibarettir. Ne yaparlarsa yapsınlar ait oldukları hükümetin caniliğini ve soykırımcı siyasetlerini ört bas edemeyecekler" yanıtını verdi.

AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına yanıt verdi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin" ifadelerini kullandı.

ארדואן הולך בדרכו של סדאם חוסיין ומאיים לתקוף את ישראל. רק שיזכור מה קרה שם ואיך זה הסתיים.@RTErdogan pic.twitter.com/6GykLtLoh4 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) July 28, 2024

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u örnek aldığını söyledi.

Çelik, devamında "Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, “kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek”ten yargılanmıştı. Katz’a, Ribbentrop’un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u örnek aldığı görülüyor. Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, “kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek”ten yargılanmıştı. Katz’a, Ribbentrop’un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır.

İsrail Dışişleri Bakanı, Nazilerin günümüzdeki temsilcisi olan bir katliam makinesinin dişlisinden ibarettir. İsrail’in Nazi kafalı Dışişleri Bakanının ve benzerlerinin Cumhurbaşkanımıza sürekli saldırması, Cumhurbaşkanımızın insanlık değerleri ve vicdanı adına takip ettiği siyasetten rahatsız oldukları içindir. Ne yaparlarsa yapsınlar ait oldukları hükümetin caniliğini ve soykırımcı siyasetlerini ört bas edemeyecekler.

İsmini katliamlarla, soykırımla, cinayetlerle ve Nazilerle yan yana yazdıran bu katliam makinesinin mensupları, hukuk önünde mutlaka hesap verecek.

Cumhurbaşkanımız bugünlere nice zalimlerin tehditlerini bertaraf ederek geldi, bundan sonra da insanlık ve hakikat adına takip ettiği siyasi duruşuyla, çağdaş Nazilerin tehditlerini tarihin çöplüğüne gönderecektir."

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların… pic.twitter.com/hKssacOOot — Ömer Çelik (@omerrcelik) July 29, 2024

KABİNEDEN TEPKİLER

Kabine üyelerinden de paylaşıma tepkiler gelmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise "İşgalci devlet İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın hadsiz ve ahlaksız açıklamasını en ağır şekilde kınıyorum" derken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da hastaneleri, sivil kampları, camileri ve okulları bombalayıp binlerce Filistinliyi öldüren soykırımcı İsrail devletinin, "hadsiz" Dışişleri Bakanını şiddetle kınadığını belirtti.