AKP'li Çelik: Netanyahu'nun Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Soykırım şebekesinin başkanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu'nun, insanlığın ortak değeri Kudüs'ü kendi mülkü zanneden hezeyanları, insanlığın tüm değerlerine düşmanlık ifade ediyor" dedi.

Çelik, şunları söyledi: "Bu sözler, insanlık düşmanı fanatizmin insanlara ve değerlere dönük soykırımcılığının yeni bir suçunu teşkil ediyor. İnsanlık bu şebekenin tehdidi altındadır. Bunlara verilecek cevabın insanlık ittifakının cevabı olması gerekir."

Netanyahu, Kudüs’te düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, "Burası bizim şehrimiz Sayın Erdoğan. Sizin şehriniz değil, bizim şehrimiz. Hep bizim şehrimiz olarak kalacak. Bir daha asla bölünmeyecek. İşte bu yüzden, Başkan Trump’ın bu konudaki liderliğini çok takdir ettim; Kudüs’ü başkent ilan ettiğinde ve bunu dünyanın tüm liderleri kabul ettiğinde. Ardından da Amerikan büyükelçiliğini buraya taşıdı" ifadelerini kullanmıştı.