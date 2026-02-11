AKP'li Çelik'ten CHP'ye Akın Gürlek tepkisi: "Demokrasi karşıtlığı bir CHP tabelası haline gelmiştir"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı’na atanan Akın Gürlek ile İçişleri Bakanlığı'na atanan Mustafa Çiftçi'nin yemin edeceği Meclis Genel Kurulu’nun CHP tarafından protesto edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Çelik, “Demokratik ilkeleri ve Meclis’in mehabetini korumak siyaset kurumunun tüm unsurlarının görevidir. Bugün CHP grubu tam tersi yönde hareket etmiştir” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis’teki yemin töreni protestosuyla ilgili şunları söyledi:

“CHP grubunun Adalet ve İçişleri bakanlarımızın Yüce Meclis’te yemin etmesini engellemeye çalışması, demokrasimize saldırıdır. Hükümetimizin üyelerine ve Yüce Meclis’e dönük bu saygısızlığı kınıyoruz.

Demokratik ilkeleri ve Meclis’in mehabetini korumak siyaset kurumunun tüm unsurlarının görevidir. Bugün CHP grubu tam tersi yönde hareket etmiştir.

CHP’nin siyasi muhalefet ile demokrasi karşıtlığını birbirinden ayırması gerekir.

CHP zihniyeti, siyasi muhalefet konusunda yetersizlikle maluldür. Demokrasi karşıtlığı ise bir CHP tabelası haline gelmiştir.”