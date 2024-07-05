AKP'li Çelik'ten Demiral'a verilen cezaya tepki: "Futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Avusturya ile oynadığı maçta 'bozkurt' işareti yaptığı gerekçesiyle Merih Demiral'a UEFA tarafından 2 maç men cezası verilmesine tepki gösterdi. Ceza kararının hatalı olduğunu belirten Çelik, "Futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür "dedi.

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Fotoğraf: AA