AKP'li Çelik'ten Erbakan'a: Yeniden Refah daha siyasi hayatta yokken Erdoğan başarılara imza attı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "özür dilemesi gerek" dediği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yine Erdoğan'ın birkaç gündür polemik yürüttüğü Yeniden Refah Partisi'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Çelik, Abbas'ın Türkiye'ye ziyarette bulunabileceğini belirtirken, Erbakan'a ise "Yeniden Refah Partisi sen siyasi hayatta yokken bile Cumhurbaşkanımız, başbakan olarak ve Cumhurbaşkanı olarak defalarca yüksek siyasi başarılara imza atmıştır" diye yanıt verdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "özür dilemesi gerek" dediği Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve yine Erdoğan'ın birkaç gündür polemik yürüttüğü Yeniden Refah Partisi'ne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Meclis'te konuşup konuşmayacağı yönünde değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız hakikatleri ortaya koymak adına ve bu yanlış yaklaşıma karşı duruşumuzu netleştirmek adına sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet etmemiz gerektiğini, bu daveti de en kısa zamanda yapmak üzere girişimlerde bulunmamız gerektiğini ifade ettiler. Sayın Cumhurbaşkanımız arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdiler. Netice itibariyle Meclis başkanımızla bu şekilde bir karşılıklı olarak istişare yürütüldü. Sayın Abbas sağlık sorunları olduğunu öne sürerek gelemeyeceğini ifade etti. Şimdi gelen yeni bilgiye göre başka bir zamanlama içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve bu konuşmayı yapmak istediğini söyledi" dedi.

Çelik, Abbas'ın davet edilmesi gerektiği yönünde diğer partilerden gelen çağrıyla ilgili de "Şimdi tabii ki diğer siyasi partilerin de iyi niyetle ya böyle bir davet yapılsaydı iyi olurdu demeleri anlamlıdır. Bu hep beraber bu konudaki ortak hassasiyetimizi gösterir. Ama birileri çıkıp da bunu bir suçlamaya, Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin ve partimizin Filistin konusundaki hassasiyetini sorgulamaya dönüştürürse orada da bir tepkinin ortaya çıkması gayet normaldir. Nitekim bu çerçevede Yeniden Refah Partisi'nin bir milletvekili bunu Cumhurbaşkanımıza ve partimize karşı bir suçlamaya dönüştürme gibi son derece yanlış bir girişimde bulunmuştur” açıklamalarında bulundu.

ERBAKAN'A AĞIR SÖZLER

Erdoğan'ın "Parlamentomuzda Mahmud Abbas konuşturulmalı diyorlar. Yeniden Refahlı bir isim, kafadan da galiba sıkıntısı var onun" sözleriyle başlayan tartışmaya da değinen Çelik, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "Sayın Cumhurbaşkanı'nı nezakete davet ediyorum" sözlerine tepki gösterdi. Çelik, şöyle konuştu:

“Ben öncelikle Sayın Erbakan'a şunu söylemek isterim; siyasi nezaketten konu açmışlarken şunu kendilerine hatırlatmak isterim. Kendilerinin genel başkanvekili 'Eğer Erdoğan anayasayı değiştiremezse Amerika'ya kaçacak' gibisinden Türk siyasi tarihinin en çirkin ifadelerinden birini kullandığında işte o zaman Erbakan'ın siyasi nezaketi hatırlayıp, o kişiyle o genel başkan yardımcısı, o genel başkan vekiliyle ilgili gereğini yapması gerekirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na karşı bu saygısız ifadelerin kullanılması karşısında gerekli süreçleri net bir şekilde işletmesi gerekirdi. Ama bu yapılmadı. Asıl siyasi nezakete hiçbir şekilde uyulmayıp, en temel siyasi prensipler çiğnenip, kendi siyasi partisinin genel başkan vekili tarafından cumhurbaşkanımıza böylesine çirkin bir saldırı yapılıp ondan sonrasında da kendisinden bir tavır görmediğimiz zaman siyasi nezaket konusunu yeniden değerlendirmesi gerektiğini, bunu kendi partisinde işler kılması gerektiğini belirtmek istiyoruz."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan’ın "Sayın Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi'nin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildiğini unutmasın" sözlerine ilişkin Çelik de açıklama yapan Çelik, şöyle konuştu:

"Biz tabii ki hangi partiden olursa olsun bütün partilerden vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanımıza verdikleri destek için müteşekkiriz. Sayın Cumhurbaşkanımız çok geniş bir toplumsal tabanın, büyük bir siyasi mücadelenin lideridir. Cumhurbaşkanı seçimlerinde de pek çok farklı partiden Cumhur İttifakı başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın dışındaki farklı partilerden de kendisine oy verilmekle destek verilmektedir. Çünkü Cumhurbaşkanımızın devleti yönettiği bir tablonun herkes için güven ve istikrar anlamına geldiği bilinmektedir. Bu çerçevede baktığımızda bu teşekkürü tüm partilere yapıyoruz. Ama Sayın Erbakan Cumhurbaşkanımızın son Cumhurbaşkanı seçildiği seçimlerde 14-28 Mayıs seçimlerindeki sonucu kendilerinin tayin ettiği gibi ifade kullanıyorsa bu son derece siyasi indirgemeci bir yaklaşım olur. Kendilerine şunu hatırlatmak isterim. Yeniden Refah Partisi sen siyasi hayatta yokken bile Cumhurbaşkanımız, başbakan olarak ve Cumhurbaşkanı olarak defalarca yüksek siyasi başarılara imza atmıştır."