AKP'li Çelik'ten Netanyahu’ya 'Erdoğan' tepkisi: "Cumhurbaşkanımız için şeref madalyasıdır"

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Netanyahu'nun sürekli Cumhurbaşkanımızı hedef alması, Cumhurbaşkanımız için bir şeref madalyasıdır." dedi.

Çelik, A Haber canlı yayınına telefonla bağlanarak gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Netanyahu ve İsrailli bakanların Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösteren Çelik, şunları kaydetti:

"Açıklamalarda birden çok katman var. Bir tanesi şu, bugün dünya ikiye ayrılmış durumda. Bir tarafta insanlık ittifakı var. Bunun karşısında da İsrail'in başını çektiği bir katliam şebekesi var. Katliam şebekesinin başındaki kişi Netanyahu. İnsanlık ittifakının başındaki kişi Sayın Cumhurbaşkanımız. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu katliam şebekesiyle en net mesajlarla mücadele eden lider durumunda. Hiçbir zaman herhangi bir şekilde eksik cümle kurmuyor, hiçbir zaman şifreli cümle kurmuyor. Doğrudan bu insanlık suçlarının, bu soykırımın sorumlusunun İsrail olduğunu, Netanyahu'nun ve şebekesinin muhakkak surette bir insanlık mahkemesinde yargılanması ve hesap vermesi gerektiğini en açık bir şekilde Cumhurbaşkanımız ifade ediyor."

Çelik, "Netanyahu'nun sürekli Cumhurbaşkanımızı hedef alması, Cumhurbaşkanımız için bir şeref madalyasıdır. Şu anda Lübnan'a saldırıyor, Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgede 1 milyon kişi yerinden edildi, katliamlarına devam ediyor. Dünyanın gözü Gazze'deki soykırımdayken aynısını Batı Şeria'ya yapmaya çalışıyor. Aynı şekilde Suriye'ye karşı benzer hazırlıklar yaptığını görüyoruz. İran'a yapılanlar, zaten uzun zamandır Netanyahu'nun neredeyse bütün siyasi ömrü boyunca tekrar ettiği şeyler. En son Amerika-İsrail saldırısıyla orada insani açıdan çok vahim tablolar ortaya çıktı." diye konuştu.

Çelik, Netanyahu'nun Erdoğan'a saldırarak Pakistan'daki barış görüşmelerini sabote etmeye çalıştığını öne sürdü.

Çelik, şöyle konuştu:

"Bir-iki terör örgütünün açıklamaları haricinde Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz son derece sağduyulu davrandı, herhangi bir şekilde siyonizmle yan yana durmadı. Bu soykırım şebekesinin 'Biz bombalarken siz de ayaklanın, rejimi devirin' gibisinden kurmaya çalıştığı şeytani denklemin içine girmedi. Tarihin doğru tarafında durdular, sağduyulu açıklamalar yaptılar. Bu da tabii ki İsrail'in buradaki planının boşa çıkması bakımından onları çok rahatsız eden bir şey. Bu sebeple de siyonizme karşı 'Biz, sizinle hareket etmeyiz.' diyen Orta Doğu'daki Kürt kardeşlerimizi kışkırtmak için o küçük aklıyla Türkiye'deki Kürt kardeşlerimizin katledildiğine dair o iğrenç ifadeyi kullanıyor."

***

NE OLMUŞTU?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İslamabad’da müzakere süreci devam ettiği sırada dikkat çeken bir açıklama yapmıştı.

İran ile olan savaşı devam ettireceğini ilan eden Netanyahu, Erdoğan’ı da hedef almıştı.

Netanyahu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelerine yer vermişti:

“Benim liderliğim altında İsrail, İran’ın terör rejimi ve onun vekil güçleriyle savaşmaya devam edecek; Erdoğan’ın aksine, o bu yapılarla uyum sağlıyor ve kendi Kürt vatandaşlarını katletti"