AKP'li Çelik'ten 'takas operasyonu' açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da MİT koordinasyonunda 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren tutuklunun takasına ilişkin, "MİT Başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye'nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden MİT'in gerçekleştirdiği tutuklu takasıyla ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin yürüttüğü çok taraflı ve barış odaklı diplomasi sonuçlar üretmeye devam etmektedir. Türkiye bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirmektedir. Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı,… — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 1, 2024

Çelik, Ankara'daki 7 ülkeden 26 tutuklunun takas operasyonuna ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı, Türkiye'nin diplomatik sorun çözme kapasitesini dünyanın en güvenilir zemini haline getirmiştir. Bölge ve dünya barışının tehlikede olduğu bir dönemde Türkiye'nin rolü çok daha önemli hale gelmiştir. MİT Başkanlığımızın güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde Ankara'da yedi ülkenin cezaevlerindeki 26 şahsın takası yapılmıştır. MİT başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye'nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur. Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ”yurtta sulh, cihanda sulh” şiarı ile dünya bölge ve dünya barışına katkı sunmaya devam ediyor."

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, MİT'in kontrolünde gerçekleştirilen takasa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayı mümkün kılan Türkiye'ye derin müteşekkiriz" dedi.