AKP'li Çelik'ten yolun bitirilmesini isteyen esnafa yanıt: "Diğer illerle bağlantı kolaylaştıkça ilimizle ilişkimiz azalır"

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, 1954'te temeli atılan Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolunun tamamlanmasını talep eden bir yurttaşa, "Biz Artvin’e bağlı ilçeleriz; diğer illere bağlı değiliz. Herkes, diğer illerle bağlantıları kolaylaştırmayı istiyor. Ancak diğer illerle bağlantı kolaylaştıkça, ilimizle olan ilişkimiz azalır" dedi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Ardanuç ilçesine gelerek Halk Buluşmasına katıldı. Halk buluşmasında bir yurttaş Artvin - Ardanuç - Ardahan karayolunun tamamlanması çağrısında bulundu.

Halk toplantısında söz alan esnaf Fevzi Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanım, sizden şu an iki şey istiyorum; ben 1953 doğumluyum, 1954 yılında Dereyolu (Artvin-Ardanuç-Ardahan yolu) projesine başlanmış. Her gelen, bu yolun açılışını bana nasip etti ama hâlâ nasip olmadı. Artık yapılıp yapılmaması için peşine düşecek hâlim kalmadı. Ölenlere eskiden 'Rabbin kimdir' diye sorarlarmış. Şimdi de 'Dereyolu yapıldı mı, yapılmadı mı' diye soruyorlar. Ben de 72 yaşıma girdim, çok yaşasam 8- 10 yılım kalır. Bunun müjdesini sizin ağzınızdan duymak istiyorum, Sayın Bakanım. Diyebileyim ki; 'bize Faruk Çelik geldi, bir tünel yaptı, arkadaşlar, dağdan kurtulduk'. Ardanuç Geçitli Köyü'nden Ardahan’a bu tünel 11 kilometre, Şavşat üzerinden ise 30 kilometre. Şavşat’a yapılmasın demiyorum, ama bu tarafı da sizden bekliyorum. O dünyaya da bu müjdeyle gitmek istiyorum."

"İL İLE OLAN İLİŞKİMİZ AZALIR"

Faruk Çelik, Ardanuçlu esnafının sorusunu şöyle yanıtladı:

"Şu anki durumda benim görüşüm, biz Artvin’e bağlı ilçeleriz; diğer illere bağlı değiliz. Herkes, diğer illerle bağlantıları kolaylaştırmayı istiyor. Ancak diğer illerle bağlantı kolaylaştıkça, ilimizle olan ilişkimiz azalır. Bu nedenle, Artvin’in kendi içinde de yollarla ilgili sıkıntılar var ve bu yolları halletmemiz gerekiyor. Örneğin, Şavşat’a ve Ardanuç’a gelirken karşılaşılan güzergâhlar, bana göre hayati tehlike arz eden güzergâhlardır. Buralar, baraj yapılacak diye ertelendi. Barajda ise bir yabancı firma süreci uzattı, ancak o baraj ihalesini biz gerçekleştirdik. Dolayısıyla, Şavşat Barajı’nın yapımı şu anda daha da gündeme gelmiş durumda.Bir taraftan baraj ihalesini yaparken, diğer taraftan yolların ihale edilmesi sağlanacak ve böylece iki ilçemize ulaşım, çok daha sağlıklı bir güzergâha kavuşacak.

Bunu yapmadan, Şavşat’ı, Ardahan’ı, Ardanuç’u, Erzurum’u birbirine bağlamayı düşünmek, şehrimizden uzaklaşmamıza neden olabilir. Bu yüzden önce, Şavşat’ın ana varyant yolunu öne almayı düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi, bu sene tasarruf tedbirleri kapsamında büyük yatırımların çoğu, deprem bölgesine yönlendirildi. Ancak 2026 bütçesinde, birkaç önemli projeyi ele alacağız. Bu projeleri, büyük ihtimalle Eylül ayında yapacağımız toplantıda sizlerle paylaşacağız. Buraya her gün geliyorsunuz, biz ise ayda bir kere buradayız. Ancak bu güzergâhlar, inanın sağlıklı değil, bunu hepimiz biliyoruz. Bu gerçekler çerçevesinde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum."

AKP'li Çelik'ten yolun bitirilmesini isteyen esnafa yanıt: "Diğer illerle bağlantı kolaylaştıkça ilimizle ilişkimiz azalır"https://t.co/rEFRDUzfAq pic.twitter.com/ETC8YnYA1A — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) April 25, 2025

TEMELİ 1954'E DAYANIYOR

Artvin - Ardanuç - Ardahan karayolunun temeli 1954 yılına dayanıyor, yol yapımına ise 1993 yılında dönemin Bayındırlık Bakanı Onur Kumbaracıbaşı tarafından başlandı. Aradan geçen 32 yıla rağmen karayolu hâlâ tamamlanamadı. Artvin'den Ardahan’a gitmek isteyen yurttaşlar, Şavşat üzerinden yaklaşık 30 kilometre daha fazla yol kat etmek zorunda kalıyor. Bu durum, Artvinli ve Ardanuçlu yurttaşların tepkisine neden oluyor.