AKP'li Çerçioğlu'nun şikayetiyle tutuklanmıştı: Yazar Ergün Poyraz'ın sağlık durumu kritik

CHP'den istifa etmesinin ardından AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun şikayetinin ardından tutuklanan yazar Ergün Poyraz'ın ayağının kesilmesi için ailesinden izin istenildiği belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, avukat Mustafa Hüseyin Buzoğlu, müvekkili Poyraz’ın sağlık durumuna ilişkin olarak açıklama yaptı.

Poyraz'ın her gün 4 kez insülin alınması da dâhil olmak üzere çok ciddi sağlık problemleri bulunduğunu ifade eden Buzoğlu, "Poyraz’ın tutuklanması ertesinde 2 gün ilaçları kendisine verilmemiş, basında bu konuya yer verilmesi sonrasında ilaçlarını almaya başlayabilmiştir" dedi.

AİLESİNDEN İZİN İSTENİLDİ

Sağlık problemleri yaşayan Ergün Poyraz'ın 17 Ekim tarihinde Aydın Devlet Hastanesi'ne yatırıldığını vurgulayan avukat Buzoğlu, "Kendisini takip eden doktor ile ailesinin görüşmesinde; ayağının kesilmesinin sözkonusu olduğu bildirilerek, ailesinden bu konuda izin istenildiği gibi, 20 Ekim itibarıyla şekerinin çok düşmesi sonrasında bilincinin kaybolduğu belirtilmiştir" ifadelerini kullandı.

Tutuklu olduğu gerekçesiyle raporlarının ailesine verilmediğini belirten Buzoğlu, "Hastalıklarının gelişimi hakkında net bir bilgiye ulaşılamamaktadır ve netice olarak, tam kapasiteli ve tüm bu konularda uzman olan doktorlarla tedavisine en iyi koşullarda devamı olanağı sağlanamadığından, Yazar Ergün Poyraz hayati tehlike altındadır. Sağlık durumu dikkate alındığında, Ergün Poyraz’ın derhal tahliyesi büyük bir önem arz etmektedir" sözlerine yer verdi.