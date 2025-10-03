AKP'li Çerçioğlu'nun şikayetiyle tutuklanmıştı: Yazar Poyraz, cezaevinde ilaçlarına ulaşamıyor

CHP'den istifa ederek AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun evinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı şikayeti üzerine dün sabah saatlerinde gözaltına alınan yazar Ergün Poyraz, Aydın 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun”a aykırılık gerekçesiyle tutuklanmıştı. Ancak Poyraz’ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen Facebook paylaşımını yapan 3'üncü kişi ve aynı paylaşımı başkaları ile paylaşan kişiler hakkında işlem yapılmadı.

Poyraz'ın avukatı Mustafa Hüseyin Buzoğlu, uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Poyraz'ın günde 4 defa kullanılması zorunlu olan insülin ilacı dahil birçok ilaç kullanmak zorunmak zorunda olduğunu, gözaltına alındığından bu yana ilaçlarının verilmediğini belirtti. Ergenekon soruşturması kapsamında daha önce tutuklanarak sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Poyraz, Kandıra Cezaevi'nde kaldığı dönemde de ilaçlarını ancak yazılan ihtarname sonrası alabilmişti.