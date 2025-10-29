AKP'li Çerçioğlu yuhalandı: Apar topar sahneyi terk etti

CHP’den AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Gençlik Festivali’nin son gününde sahneye çıktığı sırada yurttaşların tepkisiyle karşılaştı.

Yuhalanan Çerçioğlu, tepki görünce konuşmasını kısa tutup hemen ayrıldı. Çerçioğlu'na AKP Vekili Sarıbaş eşlik etti.

Yerel seçimlerde CHP'nin adayı olarak Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Özlem Çerçioğlu, AKP'ye geçti.

Çerçioğlu, bu kararı nedeniyle Aydınlılar tarafından bir kez daha protesto edildi. Daha önce belediyenin düzenlediği bir konsere katılım olmamış ve boş sandalyelerin fotoğrafı gündem olmuştu.

halktv.com.tr'nin haberine göre; Bu sefer de Çerçioğlu yuhalandı.

Çerçioğlu, kentte düzenlenen Aydın Gençlik Festivali'nin son gününde sahneye AKP Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ile çıktı.

SORUYU SORAR SORMAZ YANIT ALDI

Çerçioğlu, konserde bulunan kitleye, "Memnun musunuz?" diye sordu. Bu sorunun ardından festivalde bulunanlar ıslık ve yuhlamalarla Çerçioğlu'nu protesto etti.

Çerçioğlu, "Aydın'ın en güzel gençleri" diyerek seslense de yuhalanma devam etti.

Yuhalamalara karşı Çerçioğlu, "Harikasınız" yanıtını verdi. Çerçioğlu, gelecek sene düzenlenen Aydın Festivali'nin tarihini söyledikten sonra hızla sahneyi AKP milletvekili ile terk etti.