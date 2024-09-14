AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bakan yardımcısını görevden aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda bakan yardımcıları görevden alındı.



Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

GÖREVDEN ALINAN VE ATANAN İSİMLER

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kemal Şamlıoğlu görevden alınıp yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Muhammet Bilal Macit atandı.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci'nin görevine son veren Erdoğan, bu göreve Musa Heybet'i getirdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz'ın yerine ise Yasin Ayfer Erkoç görevlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığına Muhammet Kasım Gönüllü atandı.