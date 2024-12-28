AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan, asgari ücrete ilişkin "Son günlerin en tartışılan konusu asgari ücret. Çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atarız. Yine de bizim de içimize sinen tutar değil" dedi.

Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret rakamıyla ilgili kamuoyunda yaşanan tartışmalara değinen Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız" diyerek enflaysonu işaret etti.

TCMB'nin faiz indirimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Kırgınlıklar varsa göz ardı etmeyecek, kalpleri tamir etmeye bakacağız.

Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir.

Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır.

Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz.

Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız.

Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz.

Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz.

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