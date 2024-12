AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Topu patronlara attı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan, asgari ücrete ilişkin "Son günlerin en tartışılan konusu asgari ücret. Çatlasanız da patlasanız da biz adımlarımızı hesaplayarak atarız. Yine de bizim de içimize sinen tutar değil" dedi.

Erdoğan, Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisine yönelik çağrılarda bulunan Erdoğan, "Saflarımızı daha da sıklaştıracağız, kırgınlıklar varsa göz ardı etmeyecek, kalpleri tamir etmeye bakacağız. Her ne sebeple olursa olsun teşkilatlarımızdan ayağı kesilenler varsa onları mutlaka bulacak, parti çalışmalarımıza yeniden dahil edeceğiz" dedi.

Sürekli sahada olacaklarına ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Yeni isimlerle kadrolarımızı güçlendirirken yokluk zamanlarında partimiz için elbisesi tozlanmış, ayakkabısı çamurlanmış, sırf bu kutlu davaya inandığı için varını, yoğunu seferber etmiş Ömerleri, Ayşeleri hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz. Bu partiyi ayakta tutanlar işte o samimiyet timsalleridir. Bu partiyi bugünlere taşıyanlar işte o fedakarlık abideleridir. Gelmeyene biz gideceğiz, aramayanı biz arayacağız, küsenin kapısını biz gidip çalacağız, yorulanı biz yüreklendireceğiz. Yani partimizi Bursa'dan, her alanda hak ettiği yere tekrar taşımak için ne gerekiyorsa hep beraber biz yapacağız. Burada Roman vatandaşlarımızın şu anlamlı sözünü sizlere hatırlatmak isterim. Roman kardeşlerimiz ne diyorlar; 'Evde oturan ölür' diyorlar. Merhum Neşet Ertaş da 'Aşk ile çalışan yorulmaz. Ne zaman öldüysem işte o zaman yoruldum' diyordu. Bizim de Bursa'da ve diğer illerimizde yapmamız gereken işte budur."

"İNSANIMIZIN SERZENİŞİNE KULAKLARIMIZI TIKAMIYORUZ"

Savaşları, salgınları ve bölgesel çatışmaları anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin söz konusu yaşananlarda olumsuz etilendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Ekonomide önce döviz kuruyla ardından enflasyonun tetiklemesiyle başlayan hayat pahalılığı, Bursa'mızı da etkilemiştir. Bilhassa işçi, memur, emekli, çiftçi gibi sabit gelirli vatandaşlarımız bu sıkıntılarla daha çok karşılaştılar. Bir defa şu hususun bilinmesini özellikle isterim. Gerek şahsen gerek iktidar gerekse AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her sıkıntının, her zorluğun farkındayız. Evine ekmek götürmeye çalışan işçimizin de saçlarını ülkemize hizmet uğrunda ağartmış emeklimizin de yazın güneşine, kışın ayazına aldırmadan toprağı işleyen çiftçimizin de yatırım yapıp başkalarına ekmek kapısı olan sanayicimizin de her sabah dükkanını 'bismillah' diyerek açan esnafımızın da velhasıl hangi işi yaparsa yapsın 85 milyon vatandaşımızın her ferdinin derdini, talebini, beklentisini ve sorunlarını çok ama çok iyi biliyoruz."

Geçtiğimiz günlerde açıklanan asgari ücret rakamıyla ilgili kamuoyunda yaşanan tartışmalara değinen Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız" diyerek enflaysonu işaret etti.

TCMB'nin faiz indirimine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Önümüzdeki dönemde de bu çizgimizi koruyacağız, saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Kırgınlıklar varsa göz ardı etmeyecek, kalpleri tamir etmeye bakacağız. Her ne sebeple olursa olsun teşkilatlarımızdan ayağı kesilenler varsa onları mutlaka bulacak parti çalışmalarımıza yeniden dahil edeceğiz.

Bursamız üretimin ve emeğin de lokomotifidir. Kongremizden sonra Bursamızın iş çevreleriyle bu akşam bir araya gelecek bazı fabrikaların resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Bursa'yı her ziyaretimde şehrimizin sanayisinin istikrarlı bir atılım içinde olduğunu görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bursa sanayisi bizim yurt dışında da göğsümüzü kabartıyor. Her alanda Bursa'yı destekledik, geliştirdik.

"PROGRAMIN ÖNCELİĞİ ENFLASYONU DÜŞÜRMEKTİR"

Kim ne verirse benden beş fazlası anlayışı geçmişte Türkiye’ye çok ağır bedeller ödetti. Sırf günü kurtarmak için verilen ancak sonra unutulan sözler, hem bu ülkeye hem de siyaset kurumuna çok büyük zararlar verdi. Benden sonrası tufan diyenler geride telafisi yıllar sürecek enkazlar bıraktılar. Hesap kitap yapmadan bol keseden vaat dağıtanlar arkalarında tamiri imkansız hasarlar bıraktılar. AK Parti olarak bu ucuz siyaset tarzını 2002’den beri hep elimizin tersiyle ittik. Kendimiz bedel ödesek dahi millete ve ülkeye bedel ödettirmeyeceğiz dedik. Her şart altında Türkiye için en iyisini yapacağız. Zor da olsa en doğru kararı alacağız dedik. Hamdolsun. Bu duruşumuzdan da şimdiye kadar taviz vermedik.

Ekonomi programımızın temel gayesi milletimizin kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle maruz kaldığı refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Çünkü dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır.

''FAHİŞ FİYAT ARTIŞI YAPAN HİZMETLERİ BOYKOT EDİLMELİDİR''

Serbest piyasa ekonomisini başı bozukluk olarak algılayan ve bunu alabildiğine istismar eden bir kesim var, ama bunların da üstesinden geleceğiz. Esasen bu konuda en etkili yöntem milletimizin fahiş fiyat artışı yapan ürün ve hizmetleri boykot etmeleridir. Satılmayan ürünün, kullanılmayan hizmetin, alıcısı olmayan mamulün fiyatının bir önemi de kalmayacaktır.

Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceğiz, yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz.

Sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon kendiliğinden sönmeye başlayacaktır.

''FAİZİ KESİNLİKLE İNDİRMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Doğalgaz ve elektrikte vatandaşlarımıza sağladığımız destekleri de en fazla ihtiyaç duyanların daha fazla yararlanacağı adil bir modelle yeniden ele alacağız. Akaryakıt fiyatlarının da enflasyon hedeflememizi bozmayacak seviyede kalmasına özen göstereceğiz. Lüks ürünler dışında temel ihtiyaç maddelerinin vatandaşlarımıza en uygun şekilde ulaştırılması için de yeni mekanizmalar kuracağız. Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz... Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız.''

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bu istihdam, enflasyon ve gelir arasında yapılan dengeyi gözeten bir rakamdır. Biliyorsunuz asgari ücret çalışana verilen maaşın en alt seviyesini ifade eden bir meblağdır. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin, onların önünü kesen yok. Bizler sen niye bu kadar verdin demiyoruz. Biz tabanı belirliyoruz. Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız."