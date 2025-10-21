AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Başarır'a dava: 250 bin TL tazminat istedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a 19 Ekim'de partisinin Bursa İl Kongresinde yaptığı konuşmada sarf ettiği sözler nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 19 Ekim'de Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanı'nı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri" nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 250 bin liralık manevi tazminat davası açtıklarını bildirdi.

Aydın, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu da belirtti.

NE OLMUŞTU?

Başarır Bursa'daki il kongresinde Erdoğan'a seslenerek “Çatlasa da patlasa da, çıldırsa da, kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Silivri’de. Bu siyasi mücadele namuslular ile namussuzların mücadelesi" demişti.

Başarır'a cevap veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik ise CHP'yi ahlaktan yoksun olmakla ve "husumet üretim merkezi" sözleriyle suçlamıştı.

SAVCILIK SORUŞTURMA AÇMIŞTI

Başarır hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.