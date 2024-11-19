AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dezenflasyon mesajı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin başladığını ve 2025 yılında da devam edeceğini söyledi.

Erdoğan, Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin sona ermesinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin konuşan Erdoğan, "Türkiye taraflar arasında her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazırdır. Bunu yapabilecek irade ve kabiliyete ziyadesiyle sahiptir" dedi.

"BELİRSİZLİKLERİ ORTADAN KALDIRDIK"

Dünyada yaşanan savaş ve çatışmalar nedeniyle yaşanan ekonomik krize dikkat çeken Erdoğan, "Çevremizdeki sıkıntılara ve çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi büyüme trendini istikrarlı şekilde sürdüyor. Geçtiğimiz yıl 14-28 Mayıs tarihinde yapılan genel seçimlerle 5 yıllık kesintisiz icraat dönemine girdik. Ekonomi programıyla belirsizlikleri ortadan kaldırdık" diye konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomide 2023 yılını yüzde 5,1 oranında büyümeyle kapatarak 14 yıl boyunca kesintisiz büyüme sürecimizi devam ettirdik. 2024 yılının ilk yarısında büyümemiz yüzde 3,8 olarak gerçekleşti. Milli gelirimizin 2024 sonunda 1 trilyon 331 milyar dolara ve kişi başına gelirimizin ise 15 bin 551 dolara yükselmesini bekliyoruz.

"DIŞ KIRILGANLIĞIMIZI GİDERDİK"

Tüm dünya gibi bizim de en büyük endişemiz yüksek enflasyondur. Amerika ve Avrupa dahil pekçok yerde son 60-70 yılın zirvelerini gören enflasyon baskısından herkes gibi biz de olumsuz etkilendik. Dezenflasyon sürecimiz başladı, 2025 yılında da devam edecek. Son 1 yılda toplam istihdamı 1,1 milyon kişi artırarak işsizlik oranımızı yüzde 8,6'ya düşürdük. Ekim ayında ihracatımız toplam 262,3 milyar dolar ile tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Turizmde 2024'ün ilk 9 ayında 47 milyar dolar gelirle rekor kırdık. Cari açığımızı 10 milyar doların altına indirerek dış kırılganlığımızı giderdik.

"İYİLEŞME DAHA DA HIZLANACAK"

Merkez Bankamızın rezervleri 160 milyar dolara dayandı. Bu pozitif gelişmeler yatırımcıların ülkemize yönelik bakışını olumlu yönünde etkilemiş, kredi notumuz artarken ülkemizin risk primi de emsallerimize göre daha hızlı düşmüştür. 2024'te notu ikişer kademe artırılan tek ülkeyiz. Ekonomide hedeflerimizi gerçekleştirmek amacıyla ülkemizin araştırma geliştirme ve yenilikçilik kapasitesini geliştirmeyi, aktif sanayi politikalarımızda yükselmeyi, yeşil ve dijital ekonomiye geçişle yönelik teknolojik dönüşümü hızlandırmayı, yatırımcı dostu politikalar iş ve yatırım ortamımızı iyileştirmeyi, ekonomimizin rekabet gücünü artırmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Türk ekonomisindeki iyileşme daha da hızlanacak, hedeflere doğru koşar adımlarla gidecektir. Zirve boyunca katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdik. İlk olarak Rio'ya geldiğimiz Pazar günü ev sahibi Brezilya Devlet Başkanı ile kapsamlı görüşme yaptık. Aralarında Malezya, Endonezya, İtalya, İspanya, Fransa liderleriyle Avusturalya Başbakanı'nın bulunduğu birçok devlet ve hükümet başkanıyla temaslarımız oldu.

Barışı, adaleti ve insanlığın ortak değerlerini merkeze alan girişimci dış poitikasıyla Türkiye çok taraflı platformlarda etkin rol oynamaya devam edecektir."

İSRAİL İLE TİCARET

İsrail ile ticaret konusuna değinen Erdoğan, "Biz İsrail'le ticari ilişkileri kestik. Her ne kadar ülkemizin içerisinde bazı siyasi partiler garip garip şeyler söylüyorsa da İsrail'e ilişkileri tamamen kestik" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İsrail Cumhurbaşkanının Azerbaycan'a gitmesiyle ilgili konuda da bizim hava alanımızı, hava hattımızı kullanmasına müsaade etmedik. Daha farklı alanlar, imkanlar var, oralardan gitmesini söyledik. Ve öyle de oldu. Gidebildi mi, gidemedi mi onu da bilmiyorum. Biz artık bazı şeylerde tavrımızı Türkiye olarak ortaya koymaya devam ediyoruz, ortaya koyacağız."