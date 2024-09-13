AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'özür' yanıtı: "Biz bunları meşru eylem olarak göremeyiz"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Üniversite diplomasının olmaması haberleri ile sık sık gündeme gelen Erdoğan, "Marmara Üniversitesi'nden 1981 yılında mezun oldum. Siyasi hayatım boyunca aldığım fahri doktora ünvanlarımdan en anlamlısını 2013 yılında üniversitemden aldım. Marmara Üniversitesi'nde mezun olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Türkiye'de ırkçılık adı altında Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı yapıldığını savunan Erdoğan, "Oysa biz tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir milletiz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'sürtük' ifadeleri için özür çağrısında bulunmasına tepki göstererek "Biz bunları meşru eylem olarak göremeyiz. Birileri çıkıyor sapla samanı karıştırarak gündeme getiriyor. Kendilerince bir özür bahsi açıyorlar. 11 sene olsa da samimi nedamet cümlelerine ihtiyaç vardır. Asıl özür eleştiri vermesi gerekenler haftalarca sokakları kargaşaya boğanlardır" ifadelerini kullandı.

Ekonomik krizin faturasını Gezi Direnişi'nde yer alanlara yıkmaya çalışan Erdoğan, "Çıkıp özür dilemesi gerekenler polise saldıranlar, esnafın camını çerçevesini indirenler, Türk ekonomisine milyarlarca dolarlık fatura çıkaranlardır" sözlerine yer verdi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Marmara Denizine hakim külliye projesinin ilk etabını 2021 yılında tamamladık. Külliyenin iki etabından mühendislik ve eğitim fakültesi, siyasi bilgiler fakültesi, hangarlar, öğrenci merkezleri de yer alıyor. 12 milyarlık yatırımla Türkiye’nin bilim alanındaki hedeflerine biraz daha yaklaşıyoruz.

Külliyemizin inşasında emeği olanlara teşekkür ediyorum. 141 yıllık köklü tarihinde Marmara Üniversitemizin yanında olmaya devam edeceğiz.

Dünya’nın 198 farklı ülkesinde 340 bin öğrenci var. Yüzde 95’i kendi imkanları ile okuyor. Misafir öğrencilerin katkısı 3 milyar dolar civarında. Ülkemiz açısından övünülecek bir durumdur.

Bir nefret dalgası oluşturulmak isteniyor. Muhalefet adayının nefret siyaseti karşısında yanındaki tek bir cümle kuramadı. Irkçı faşizm konusu sürekli kaşınıyor. Irkçılığın yabancı düşmanlığının bayraktarı oldular. Tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan ülkeyiz.

"DARBELERİN BEDELİNİ MİLLETİMİZ ÖDEDİ"

Biz asırlar boyunca 3 kıta 7 iklimde hükümranlık kurmasına rağmen tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir devletiz.

Gençlerimizi birbiri ile kırdıranlar aynı kaynaklardı. Türkiye’nin böyle tuzağa düşmemesi için çok dikkatli olduk. Bizim karşılaştığımız sıkıntılar ile gençlerimiz karşılaşmasın diye çalıştık. Darbelerin bedelini milletimiz ödedi.

Gençlerimizi birbiri ile kırdıranlar aynı kaynaklardı. Türkiye’nin böyle tuzağa düşmemesi için çok dikkatli olduk. Bizim karşılaştığımız sıkıntılar ile gençlerimiz karşılaşmasın diye çalıştık. Darbelerin bedelini milletimiz ödedi."