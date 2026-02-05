Giriş / Abone Ol
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan: Okçulukta çığır açıldı

Okçuluğun oldukça popüler hale geldiğini, olimpik okçulukta başarıların çok ciddi arttığını ve lisanslı okçu sayısının 6 kat yükseldiğini vurgulayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "Okçulukta gerçekten çığır açıldı" dedi.

  • 05.02.2026 21:15
  • Giriş: 05.02.2026 21:15
  • Güncelleme: 05.02.2026 21:19
Fotoğraf: AA

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, AKP Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının AKP Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede düzenlediği "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:

"OKÇULUKTA ÇIĞIR AÇILDI"

Bir katılımcılının geleneksel sporlara yönelik gençlere önerilerini sorması üzerine Erdoğan, bu tür sporların gençlerin özel hayatını ve ilgi alanlarını da etkilediğini anlattı.

Okçuluğun oldukça popüler hale geldiğini, olimpik okçulukta başarıların çok ciddi arttığını ve lisanslı okçu sayısının 6 kat yükseldiğini vurgulayan Erdoğan, "Okçulukta gerçekten çığır açıldı" dedi.

