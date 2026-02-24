AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında gözümüz yok

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Değerlerimize yakışır şekilde yolumuza bu şekilde devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın savunma sanayisine ilişkin değerlendirmerlerde bulundu.

Erdoğan, "Türkiye olarak, savunma alanında dijital egemenliği milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Özellikle insansız teknolojilerde son 23 yılda yaptığımız atılımla bugün artık tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik" dedi.

"Kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var" diyen Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sancar SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyor, güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi artırıyoruz. Artık kendi teknolojisini tasarlayan, kendi yazılımını üreten ve ürettiklerini tüm dünyaya ihraç eden bir Türkiye var.

Artık 3T modelini yani tespit, teşhis ve taarruz süreçlerini yerli ve milli teknolojisiyle tatbik eden, dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye var.

"DÜNYADA İLK 10 ÜLKE ARASINA GİRECEĞİZ"

Açılışını gerçekleştireceğimiz bu yatırımlar, savunma ekosistemimizin bütüncül kapasitesini ve tesirini artıracak stratejik hamlelerin devamıdır. Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse, o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez. Tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıktan ayrı düşünülemez.

Her alanda tam bağımsız Türkiye ülküsüyle ilerlerken 'bunlar başımıza iş açacak, bu yoldan dönün' diyen kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirine aldırmadık.

NATO'nun Almanya'da düzenlenen tatbikatında ordumuz, Bayraktar TB3 ve TCG ANADOLU gemimizle birlikte adeta destan yazdı. 2028'de 11 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşarak, savunma ve havacılık ihracatında inşallah dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğiz.

"YOLUMUZA BU ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Farklı vesilelerle dile getirdiğim bir hususu sizlerle paylaşmak isterim. Bizim kimsenin bir avuç toprağında gözümüz yoktur. Tahakkume dayalı bir güç ve nüfus peşinde asla değiliz. Tek derdimiz bölgemizle birlikte küresel barış ve güvenliğe huzur ve istikrara en yüksek düzeyde katkı sunan bir Türkiye inşa etmek.

Dost ve düşman herkesin ilkeli duruşundan emin olduğu, sözünü, tavrını ve eylemlerini tüm dünyanın pür dikkat takip ettiği bir Türkiye inşa etmektir. Elimizi ve gerektiğinde gövdemizi taşın altına işte bunun için koyuyoruz. Tarihimize ve değerlerimize yakışır şekilde, büyük millet olmanın hakkını vererek yolumuza inşaallah bu şekilde devam edeceğiz."

Güncellenecek...