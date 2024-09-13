AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşuyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi 1. ve 2. Etap Eğitim-Öğretim Binaları Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Üniversite diplomasının olmaması haberleri ile gündeme gelen Erdoğan, "Marmara Üniversitesi'nden 1981 yılında mezun oldum. Siyasi hayatım boyunca aldığım fahri doktora ünvanlarımdan en anlamlısını 2013 yılında üniversitemden aldım. Marmara Üniversitesi'nde mezun olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Biz asırlar boyunca 3 kıta 7 iklimde hükümranlık kurmasına rağmen tarihinde sömürgecilik ayıbı olmayan bir devletiz.

Son yıllarda körüklenen faşizm ülkemizin bu gayretlerine sekte vurmaya başladı. Gönül coğrafyamızdan gelenlere tam anlamıyla bir nefret dalgası oluşturulmak isteniyor.

Türkiye'de 'ırkçılık' adı altında çok açık bir Türk düşmanlığı, Müslüman düşmanlığı, topyekün Türkiye düşmanlığı yapılmaktadır.

Yaşadıklarımızı gençlerimiz yaşamasın diye çok çetin mücadeleler yürüttük."

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