AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Vakfımızın kuruluşuna öncülük eden İsmail Kahraman ağabeyimiz için hazırlanan belgeseli hep birlikte izledik. Milleti ve memleketi için elini nasıl taşın altına koyduğunu, gerek sivil toplum çalışmalarıyla gerekse siyasette üstlendiği görevlerle ülkemize hangi hizmetlerde bulunduğunu bir kez daha gördük. Ayrıca Birlik Vakfımızın kimlerin özverisiyle, hangi badireleri atlatarak ve hangi süreçlerden geçerek bugünlere geldiğini tekrar hatırladık. Öncelikle yarım asrı aşkın süredir yol arkadaşı olmakla iftihar ettiğim İsmail Kahraman ağabeyimize, sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum.

Geride bıraktığımız 40 yılda Birlik Vakfı bünyesinde görev almış, gençlere ve millete hizmet etmiş kendisini Türkiye'nin selametine vakfetmiş kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında vakfımızın farklı birimlerinde vazife üstlenmiş ama aramızda olmayan tüm büyüklerimize ve kardeşlerimize rahmet diliyor, kendilerine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

"AİLE KURUMU SALDIRI ALTINDA"

Çağın çok hızlı değiştiği bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi ve enformasyon hızla yayılıyor. Teknoloji ve dijitalleşme yeni avantajlar sunuyor. Bu nimetlerden hepimiz istifade ediyoruz. Fakat bunların beraberinde getirdiği yeni tehditleri de yok yakından hissediyoruz.

LGBT gibi sapkın akımlardan, bağımlılığa, aile kurumuna yönelik saldırılarla yüz yüzeyiz. Tehdit sadece şekil ve boyut değiştirdi. Hedef aynıdır. Hedef insandır, ailedir. Tedbirimizi aldık alıyoruz. Bağımlılık gibi, sanal bahis, uyuşturucu gibi tehditlerle mücadele yalnızca devlet eliyle yönetilemez. Gençlerimizi, neslimizi hedef alan bu saldırı dalgasını ancak bir olursak, birlikte savaşırsak püskürtebiliriz."

