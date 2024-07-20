AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuzey Kıbrıs'a gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü nedeniyle Kuzey Kıbrıs'a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs Kıbrıs'a gitti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda askeri tören kıtasını selamladı.

Erdoğan, daha sonra kendisini uğurlamak için bekleyenlerle tokalaşarak uçağa bindi.

"TC-CAN" uçağı ile Kuzey Kıbrıs'a giden Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.