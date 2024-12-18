AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Mısır’a gidiyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Mısır’a gidecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada, Erdoğan’ın Mısır ziyaretine ilişkin bilgi verdi.

Altun’un paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı 11’inci Zirve Toplantısına iştirak etmek üzere 19 Aralık 2024 Perşembe günü Mısır’ı ziyaret edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Gençlere Yatırım ve KOBİ'lere Destek: Yarının Ekonomisini Şekillendirmek' temasıyla düzenlenecek Zirve’ye hitapta bulunacak, Filistin ve Lübnan'daki duruma ilişkin Özel Oturum’a katılacaktır. Zirve’ye katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Suriye ve Filistin başta olmak üzere güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında devlet ve hükümet başkanlarıyla fikir teatisinde bulunacaktır."

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da D-8 zirvesine katılmak üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunuyor. Fidan, Kahire'de Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacak.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan’ın bugün Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ile bir araya gelmesi bekleniyor.