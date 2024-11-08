AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasakçı zihniyetin her türlüsü ile mücadele ettik

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınlara ve kadın haklarına yönelik saldırıları yok sayarak "Yasakçı zihniyetin her türlüsü ile mücadele ettik"

Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından "Yapay Zeka ve Kadın" temasıyla düzenlenen "6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi"nde konuştu.

"Kadının üretimden, toplumdan, siyasetten, akademiden dışlandığı bir sistem sadece eksik değildir" diyen Erdoğan, "Böyle bir düzen aynı zamanda adaletsizdir, toplumun gücünün yarısını yok sayıyor demektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yasakçı zihniyetin her türlüsü ile mücadele ettiklerini savunarak "İnsanı merkeze almayan, ona hizmet etmeyen, insanı ve insani değerleri yüceltmeyen hiçbir yeniliğin, cazibesi ne kadar yüksek olursa olsun kıymeti yoktur" dedi.

Amaçlarının 2028 yılı sonuna kadar kadın işgücüne katılım oranını yüzde 40'ın, istihdamı da yüzde 36'nın üzerine çıkarmak olduğunu belirten Erdoğan, "Kadınların insan onuruna yakışan hayat sürmeleri, hak, fırsat ve imkanlardan adil ve eşit şekilde faydalanmaları için nerede eksiğimiz varsa kapatacağız" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dijital kültürün insanın hayata bakış açısını altüst ettiği bir dönemde yaşıyoruz. Dijitalin sunduğu imkanların yanı sıra insanı nesnelleştirdiğini çok net biçimde görüyoruz. İş başvurularından sosyal medya platformlarına kadar kadınlar, yapay zekanın eşitsizliklerini artıran bu yüzüne çok sık muhattap olmaktadır.

Sadece dezavantajların önüne geçilmesinde değil, kadınların eşit haklara erişebilmesinde yapay zekadan istifade edebiliriz. Bunun için yapay zeka algoritmalarında dezavantajlı kesimleri gözeten temel prensiplerin belirlenmesine ihtiyaç duyuyor.

Kadınları dışlayan, kadınlara adaletsizlik yapan teknolojinin insanlığa hayrının dokunması mümkün değildir. Kadın emeğinin ucuz işgücü olarak görüldüğü, kadının sadece adının olduğu, siyasete, devlet iradesine kadının elinin değmediği bir sistem sadece eksik değildir böyle bir düzen aynı zamanda adaletsizdir, toplumun gücünün yarısını yok sayıyor demektir.

22 yıl boyunca çok ciddi engellerle karşılaştık. Vesayetin, baskının hücrelerine kadar işlemiş yasakçı zihniyetin her çeşidiyle muhatap olduk. Maalesef anayasamızın apaçık hükümlerine rağmen kadınlar yıllarca bu ülkede sırf başörtüsünden dolayı eğitim ve çalışma hayatından dışlandı.

Üniversitelerin kapısına faşizmin kapısına ikna odaları kuruldu. Kraldan çok kralcı davranan özel sektör kuruluşlarımızda kadınlar özgürce çalışamadı. İBB Başkanı ve Başbakan olarak biz de eski Türkiye'nin dayatmalarıyla karşılaştık. Son 22 yılda verdiğimiz mücadele neticesinde tüm bunları kötü birer hatıra olarak geride bıraktık. Eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda ülkemizin beşeri sanayi zenginleşmesi için tüm engeller kaldırıldı.

Son 22 yılda hayatına en fazla dokunduğumuz kesimlerin başında kadınlar vardır. Geriye dönüp baktımığızda gurur duyduğumuz mücadelelerimizden biri kadınların hak ve hürriyetlerini genişletme yolunda verdiğimiz kararlı, çetin ve sancılı mücadeledir."