AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’na otobüs hediye etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig’i şampiyon tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükselen Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı’na otobüs hediye etti.

Otobüs, bugün Yüksekova’ya getirilerek düzenlenen törenle kulübe teslim edildi.

2017 yılında Yüksekova’da kurulan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı, kısa sürede önemli başarılara imza attı. 2’nci Lig’e yükselen ve ardından şampiyon olan ekip, bu sezon TFF 1. Lig’i de zirvede tamamlayarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’ne yükselme başarısı gösterdi.

Törene Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, AKP Yüksekova İlçe Başkanı Burhan Yaşar, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, Kulüp Başkanı Feyzi Yıldırım, iş insanları ve takım sporcuları katıldı.