AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'yi kabul etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Ankara'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi.

Siyaset
  19.11.2025 17:25
  • Giriş: 19.11.2025 17:25
  • Güncelleme: 19.11.2025 17:29
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Zelenski, merdivenlerde Türk ve Ukrayna bayrakları önünde fotoğraf çektirdi.

Erdoğan ve Zelenski, daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Erdoğan ve Zelenskiy, çalışma yemeğinde bir araya gelecek, ardından düzenlenecek ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

