AKP'li Demirci suç duyurusunda bulundu: Gazeteci Demirdaş hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Evren Demirdaş hakkında, "dezenformasyon" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

AKP sayesinde kamu kurumlarından aldığı ihalelerle tanınan Veysel Demirci, "TOKİ'den 642 milyon TL’lik ihale aldığına" ilişkin haberi nedeniyle Evren Demirdaş hakkında "dezenformasyon" yaptığı iddiasıyla Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu haberin hukuka uygun olmadığını savunan Demirci, onur, şeref ve saygınlığının rencide edildiğini, haberin eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını, bu haberlerle kendisinin hedef haline getirildiğini ileri sürdü.

İfadesi alınan Evren Demirdaş, "Gazetecilik faaliyetleri doğrultusunda kamu ihalelerini takip ediyorum. Takip ettiğim dosyalar sonucunda edindiğim bilgileri kamuoyu ile paylaşmaktayım. Yaptığım haberde ihaleye fesat karıştırıldığına dair herhangi bir cümlem ve Veysel Demirci'ye yönelik bir itham bulunmamaktadır. İhalenin miktarı yüksek olduğu için kamuoyunu bilgilendirdim" dedi.

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Öte yandan BirGün'de 8 Ocak 2023'te yayımlanan "AKP’linin şirketi kamunun işleriyle 'ihya' oldu: 420 milyon TL’lik yol ihalesini kaptı" başlıklı haberde de Demirci'nin aldığı ihalelere yer verilmişti.

Konya'da Karayolları'nın 470 milyon TL maliyetli ihalesi, daha önce Elazığ'dan AKP milletvekili aday adayı olan Veysel Demirci'nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Ziver İnşaat’a verildi.

AKP'nin 'yürü ya kulum' dediği holdingin sahibi Demirci, 2015 seçimlerinde Elazığ milletvekilli olamamıştı. Demirci, iktidarın ileri gelenleriyle yakın ilişkisi içerisinde. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Demirci’nin; Binali Yıldırım, Nureddin Nebati, Adil Karaismailoğlu gibi isimleriyle de beraber çekilmiş fotoğrafları bulunuyor.