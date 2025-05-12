AKP'li Efkan Ala'dan PKK'nin fesih kararına ilişkin açıklama
AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, PKK'nin silah bırakma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir" dedi.
AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, PKK'nin fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Efkan Ala, "Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir" ifadesini kullandı.
Ala, paylaşımında şunları kaydetti:
"Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır. İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin iradeleri ve dirayetleri ile ortaya koydukları Terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz."
Terörsüz Türkiye yolunda çok önemli bir eşik aşılmıştır.— Efkan Âlâ (@efkanala) May 12, 2025
Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır.
İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir.
Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve…