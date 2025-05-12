AKP'li Efkan Ala'dan PKK'nin fesih kararına ilişkin açıklama

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, PKK'nin fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Efkan Ala, "Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir" ifadesini kullandı.

Ala, paylaşımında şunları kaydetti:

"Terör örgütü, silahları bırakma ve kendisini feshetme kararı almıştır. İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu önemli aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işletilecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin iradeleri ve dirayetleri ile ortaya koydukları Terörsüz Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerliyoruz."