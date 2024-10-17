AKP'li Efkan Ala'dan yeni 'çözüm süreci' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlşet Bahçeli'nin, yeni yasama döneminde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) milletvekilleri ile tokalaşmasıyla başlayan yeni 'çözüm süreci' hakkında tartışmalar sürüyor.

NTV'de yer alan habere göre, AKP Genel Başkanvekili ve Bursa milletvekili Efkan Ala, çözüm süreci söylemlerine ilişkin konuştu.

"Masamızda çözüm süreci yok" diyen Ala, "Sorun da farklı sorunlara bulunacak çare de farklı. Her seferinde aynı şeyi yapmak durumunda değiliz ki" ifadelerini kullandı.

AKP'nin devrim niteliğinde reformlar yaptığını savunan Ala, "24 saat Kürtçe kanal yayın yapıyor. Bunlar aşıldı. O süreçlerin belli yerinde Ortadoğu tarumar oldu. Türkiye, o reformlarını yapmamış olsaydı Irak ve Suriyeye döndürmek isteyen projelere yenilirdi" şeklinde konuştu.

ANAYASA TARTIŞMALARI

Yeni anayasa tartışmaları hakkında konuşan Ala, "Masayı bir kuralım. Tartışmak, konuşmak ve bir araya gelmek için anlaşalım. Orada herkes görüşünü söyleyecek" dedi.

Seçimlerin ardından siyasette başlayan 'normalleşme' gündemine değinen Ala, "180 derece fikirler olsa da bunlar çok önemlidir" diye konuştu.