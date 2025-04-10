AKP'li Efkan Ala'dan 'yeni süreç' açıklaması: Nisan ayının sonuna işaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, yeni yasama döneminde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) milletvekilleri ile tokalaşmasıyla başlayan 'yeni süreç' ile ilgili gelişmeler sürüyor.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, katıldığı NTV'de Ahmet Örsoğlu'nun gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in iktidarı 'cunta' olarak tanımlamasını değerlendiren Ala, "Cunta diyor. Kime diyor; darbelerle, muhtıralarla mücadele ederek ve her birini sandığa gömerek, 22 yıldır iktidarda, Türkiye'nin AB müzakerelerine imzayı atmış, bu kadar reformunu yapmış bir partiye diyor. Bunun ciddiye alınır bir tarafı yok" dedi.

Yeni süreç ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Ala, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sorunun çözümü konusunda irade ortaya koydu. Biz ihtiyatlı bir dille meselelere vaziyet ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci, bizim öngördüğümüz biçimde devam ediyor. Bir aksama, duraksama yok. Öyle düşünüyorum ki sonuç almaya doğru emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu.

"KISA SÜREDE TAKVİM ORTAYA ÇIKMALI"

PKK'nin kısa süre içerisinde kongre yapıp fesih kararını açıklayacağını belirterek nisan ayının sonuna işaret eden Ala'nın konuşmasında öne çıkanlar şunlar:

"Geldiğimiz bu aşamadan sonraki adım terör örgütünün kongresini yapıp, kendisini feshetmesidir. Kısa zamanda, çok uzun olmayan bir vadede bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. Kısa zamanda bir takvim ortaya çıkmalı. Uzadıkça provokasyon ihtimalleri artar. Nisan ayı sonu önemli bir adım görmeyi ümit ediyoruz.

Tartışmaya mahal olacak bir durum yok. Terör örgütünün bütün unsurları diyor. Onun için çok açık ve net, bütün unsurlarıyla silah bırakması, silahlarını teslim etmesi ve kendini feshetmesi çağrısıdır. Net bir çağrıdır.

"DEVLETİN GİZLİ YÜRÜTMESİ GEREKEN İŞLERİ VARDIR"

Eleştirileri yapanlar bilgi eksikliğinden yapıyor. Bu meseleler sürekli kamuoyunda konuşularak çözülmez. Kamuoyunun onayı alınır, rızası alınır ama görüşmeler, alınacak tedbirler kendi mecrasında ilerler ve sonuç kamuoyuyla paylaşılır. Devletin gizli yürütmesi gereken işleri vardır. Bu konuda biz hem AK Parti hükümetleri olarak hem de Türkiye Cumhuriyeti olarak yeterince tecrübeye sahibiz. Tereddüte mahal yoktur, süreç gerektiği gibi yürütülmektedir."

EKREM İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASI

Bir tane sayabileceğimiz büyük bir yatırım, proje yok. Bu başka bir konu ama burada bir başsavcılık soruşturma yürütüyor. Bunun adını doğru koymak lazım. Bunun adı yolsuzluk soruşturmasıdır. Bütün yapılan çığırtkanlıklar, bunun yolsuzluk soruşturması olduğunu gizlemeye yönelik çabalar. Bu bir sonuç getirmez. Burada önemli olan milletin emanet ettiği bütçelerin milletin hizmetine yönelik kullanılmasıdır.

"HATALARI ÜST ÜSTE YAPTILAR"

CHP Genel Başkanı, boykot çağrısı yapıyor, milleti sokağa çağırıyor. Demokratik hak mücadelesi olur o zaman anlarsınız ama ortada bir yolsuzluk soruşturması var. Boykot çağrısı ne zaman yapılıyor? İnanılmaz hataları üst üste yaptılar. Ticaret savaşlarının yaşandığı dönemde Türkiye'nin alması gereken tedbirler var. Ana muhalefet partisi genel başkanı alternatif politikalar ortaya koymuyor.

CHP'NİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Seçim daha yeni oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine daha üç yıldan fazla zaman var. O erken seçime zorlama değil, kendi sorunlarından kaçma stratejisi. Kendi içlerinde genel başkan kim daha buna karar veremediler."