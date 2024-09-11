AKP'li Elitaş: Normalleşme süreci anormalleşmeye başladı

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, "Ana muhalefet partisi ve muhalefet partilerinin normalleşmesi Türkiye’ye hur ve sükûnet getirecek demektir ama ne kadar sürdü; 3 ay sürmedi. Haziran 2024 tarihinde yaptığımız görüşme Ağustos ayının sonunda anormalleşmeye başladı. Fakat biz hala o yumuşak üslubumuzu nezaket çerçevesindeki eleştirilerimizi, eleştiriler ağır olabilir ama nezaket çerçevesinde olabilir" dedi.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AKP Çorum İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu'unn yanı sıra bazı AKP'li miletvekilleri ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın katıldı.

NORMALLEŞME ÇIKIŞI

Mustafa Elitaş, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Şimdi 31 Mart tarihinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı dedi ki normalleşme yapalım. Nasıl normalleşme yapalım? Siyasi parti Genel Başkanları birbirlerine hakaret etmesinler bağırıp çağırmasınlar bir araya gelsinler ülke meselelerini değerlendirsinler. Sayın Cumhurbaşkanımız da doğru dedi. Sıkılı yumrukla tokalaşılmaz. Bayramlarda dahi merhaba diyemeyen, sırtlarını dönen selam verdiğinde haber olan bir ülkeyi yaşamıştık. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bu 'normalleşme' dediği ifadeyi bizim 'yumuşama' dediğimiz ifadeyi hayata geçirmeye çalıştı. Sayın Cumhurbaşkanımız bir grup toplantısında ifade etti ki; 'inşallah ümit ediyoruz bu görüşmelerden sonra muhalefet normalleşir' dedi. Sayın Özgür Özel’de bir konuşmasında dedi ki, bana dedi sürekli dava açılırdı ne davası diye sordu basın mensupları, hakaret davası açılırdı ama bu normalleşme sürecinden sonra hakaret davası açılmaz dedi. Açılmamaya başladı dedi. Demek ki, muhalefet partisinin artık milletimizin üslubuna adabına ve etik değerlerine yakışır bir şekilde söylem geliştirirse ana muhalefet partisi ve muhalefet partilerinin normalleşmesi Türkiye’ye hur ve sükûnet getirecek demektir ama ne kadar sürdü; 3 ay sürmedi. Haziran 2024 tarihinde yaptığımız görüşme Ağustos ayının sonunda anormalleşmeye başladı. Fakat biz hala o yumuşak üslubumuzu nezaket çerçevesindeki eleştirilerimizi, eleştiriler ağır olabilir ama nezaket çerçevesinde olabilir."