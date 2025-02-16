AKP'li Elitaş'tan Özgür Özel'e: Cesareti varsa 2027 yılının sonunda seçim isteyebilir

AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mustafa Elitaş, Kanal 7'de katıldığı programda, "Seçimler 2028 yılının Mayıs ayında olacak. Yerel seçimler mart ayının son pazar günü yapılır. 5 yılda bir 31 Mart'ta olacak. Öne alınmış seçim dediğim Türkiye coğrafyası için ekim ve kasım aylarıdır" ifadelerini kullandı.

Elitaş, "CHP erken seçim çağrısı yapıyor ama millet bize 28 Mayıs tarihinde ülkeyi 5 yıl yönetme görevi verdi. Biz bu yetkiyi son ana kadar kullanmak mecburiyetindeyiz" dedi.

2027 KASIM AYINDA MÜMKÜN

Erken seçim için tarih veren Elitaş, "Eğer CHP, 360 milletvekiliyle bir araya gelip öne alınmış bir seçime onay verirse, 2027 Kasım ayında bir seçim mümkündür" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'E SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslenen Elitaş, "Özgür Özel, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı yenen bir lider olmak istiyorum' diyor. Eğer söylemlerinin arkasında durma cesareti varsa 2027 yılının sonunda seçim isteyebilir" ifadelerini kullandı.