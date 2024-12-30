AKP'li Elitaş tarih verdi: Erken seçim değil, öne alınmış seçim olabilir

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TV1'de konuşan Mustafa Elitaş, "14-28 Mayıs'ta millet bizi 5 yıl Türkiye'yi idare edelim diye yetki verdi. Biz bu yetkiyi sonuna kadar kullanacağız. 14 Mayıs'ta bir hafta önce olacak sanırım seçim. Yani nisana gelecek propaganda zamanı. O süreç de kötü bir zaman. Erken seçim değil, öne alınmış seçim olabilir" ifadelerini kullandı.

"Şu anda iki kurum erken seçim isteyebilir" diyen Elitaş, şunları söyledi: "Birisi parlamento, 360 milletvekili ile seçimin yenilenmesi kararı alabilir. Veya Sayın Cumhurbaşkanı, 'Ben artık devam etmek istemiyorum' der, aday da olamaz. Ama parlamento kararı olursa sayın Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir."

TARİH VERDİ

Erken seçim için 2027 Kasım ayına işaret eden Elitaş, "Anayasada bu hüküm mevcut. Yerel ve genel seçimlerin en uygun tarihi ekim ve kasım aylarıdır. Aralığın ilk haftası da olabilir. 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır, doğru zamanıdır" ifadelerini kullandı.