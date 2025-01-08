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AKP'li Ensarioğlu: Öcalan iki ayrı çağrı yapacak

AKP'li Galip Ensarioğlu, İmralı'daki görüşmelerin neticesinde PKK lideri Abdullah Öcalan silah bırakma çağrısı yapacağını, PKK ve YPG'ye dair iki farklı çağrı olacağını iddia etti.

Güncel
  • 08.01.2025 10:00
  • Giriş: 08.01.2025 10:00
  • Güncelleme: 08.01.2025 10:07
AKP'li Ensarioğlu: Öcalan iki ayrı çağrı yapacak

AKP Milletvekili Galip Ensarioğlu, DEM Parti heyetinin İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmelerin silah bırakma çağrısıyla sonuçlanacağını öne sürdü.

TV100 yayınına katılan Ensarioğlu, İmralı'da yapılacak 2 veya 3. görüşmeden sonra Öcalan'ın iki ayrı çağrı yapacağını söyledi.

Buna göre Öcalan bir çağrıyı PKK'ye, diğerini YPG'ye yapacak.

Ensarioğlu, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Ayrı ayrı çağrılar olacak. İmralı PKK'ya ayrı YPG'ye ayrı çağrı yapacak. (YGP'ye yapılacak olan çağrı) Farklı bir tonda olur çünkü örgütün kendini lağvetmesinden, silahtan vazgeçmesinden bahsediliyor. Ancak PYD'den de mevcut Suriye yeni yapılanması için de onlarla görüşerek nasıl bir pozisyon alacaklarına dair de farklı bir şey konuşulacak. Bunların nasıl karşılık bulacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz."

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