AKP'li eski bakan Bekir Pakdemirli BİM'e atandı

AKP’nin eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, perakende market zinciri BİM’in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterildi.

BİM’in KAP’a yaptığı bildirime göre, şirket yönetim kurulu kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 4 Mart 2026’da onayı doğrultusunda, 5 Mayıs 2026’da gerçekleştirilecek 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Pakdemirli ile Karl-Heinz Holland’ın bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak genel kurulun onayına sunulmasına karar verildi.

10 Temmuz 2018–4 Mart 2022 arasında bakanlık yapan Pakdemirli’nin, kamu görevinden ayrıldıktan sonra faaliyet alanıyla ilgili özel sektörde görev alabilmesi için üç yıl beklemesi gerekiyordu.

Bekir Pakdemirli bakanlık yaptığı dönemde özellikle orman yangınlarına müdahale, Türk Hava Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarına dair açıklamaları ve geldikleri son hale dair eleştirilerin hedefi olmuştu.