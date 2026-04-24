AKP'li eski başkana silahlı saldırı

AKP Muğla önceki dönem İl Başkanı Haluk Laçin, Muğla Datça’da ofisinin bulunduğu sokakta silahlı saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu bacağından yaralanan Laçin’e ilk müdahale sağlık ekiplerince yapıldı. Laçin, daha sonra Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Laçin’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüpheli, saldırıda kullandığı silahla birlikte emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EYLÜL AYINDA İSTİFA ETMİŞTİ

Laçin AKP İl Başkanlığı'ndan 2025 Eylül ayında istifa etmişti. Laçin “Büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm AK Parti Muğla İl Başkanlığı görevimden, kendi takdirim ve Genel Merkezimizin bilgisi dâhilinde ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum” demişti.