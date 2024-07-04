AKP'li eski başkanın 'satış' iddiasına Üsküdar Belediyesi'nden yanıt: Kendi döneminde yapılmış

Üsküdar Belediyesi, sosyal medyada yer alan Üsküdar Belediyesinin taşınmazlarını sattığına yönelik paylaşımların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Eski Üsküdar Belediye Başkanı AKP'li Hilmi Türkmen, CHP'li Üsküdar Belediyesi'nin belediyeye ait gayrimenkulleri satışa çıkardığına dair ortaya attığı iddiaya Üsküdar Belediyesi'nden yanıt geldi. Açıklamada, “Önceki dönem planlanan, 2024 yılı 5 milyar liralık Üsküdar Belediyesi bütçesinin 1.3 milyar lirası, yani bütçenin yüzde 27’si taşınmazların satışı üzerinden yapılmıştır. Görülmektedir ki; belediye bütçesi, yeni yönetim görevi devralmadan önce taşınmazların satışı ile dengelenmek üzerine kurulmuştur. 2023 yılında ve 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında da belediye tarafından taşınmaz satışları yapılmıştır. Yeni bir satış planı varmış gibi yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.



Üsküdar Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan, Üsküdar Belediyesi’nin taşınmazlarını sattığına ilişkin paylaşımlar tamamen bir algı oluşturma çabasıdır. Konut projeleri, “Satışı yapılmak üzere” AK Partili eski belediye başkanı Hilmi Türkmen döneminde yapılmış ve satıştan gelecek gelir de 2024 bütçesine eklenmiştir” denildi.

“Önceki dönem planlanan, 2024 yılı 5 milyar liralık Üsküdar Belediyesi bütçesinin 1.3 milyar lirası, yani bütçenin yüzde 27’si taşınmazların satışı üzerinden yapılmıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Görülmektedir ki; belediye bütçesi, yeni yönetim görevi devralmadan önce taşınmazların satışı ile dengelenmek üzerine kurulmuştur” ifadeleri kullanıldı.

2023 yılında ve 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında da belediye tarafından taşınmaz satışlarının yapıldığının kaydedildiği açıklamada, “Yeni bir satış planı varmış gibi yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun ve Üsküdarlı komşularımızın bilgilerine sunarız” denildi.

NE OLMUŞTU?

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar'da belediyeye ait bazı gayrimenkullerin satışa çıkarılmasını eleştirerek bir liste yayımladı ve CHP'li yönetimi eleştirdi.

Türkmen paylaşımında, "Sahibinden satılık belediye" ifadesini kullanarak, "Üsküdar’da 20 yıldır en ufak gayrımenkul, taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP’nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim" dedi.