AKP'li eski belediye başkanı 2 gün önce "Esenyurt'a döneceğiz" demiş!

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.

Eski Esenyurt Belediye Başkanı AKP'li Necmi Kadıoğlu’nun, Ahmet Özer’i hedef gösterip "döneceğiz" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı.

Esenyurt’ta 3 dönem belediye başkanlığı yapan ancak 2017’de ‘sağlık sorunları’nı gerekçe göstererek istifa eden Kadıoğlu’nun YouTube kanalında Ahmet Özer hakkında söyledikleri gündem oldu.

Kadıoğlu yayında şu ifadeleri kullanmıştı: “Milletin seçtiği arkadaşa biraz şans tanımak lazım. Şirin görüneceğim diye insanları köpürtmemesi lazım diye tavsiye ediyorum. Çünkü devlet her zaman 19 yaşındadır. Hiçbir şeyi devlet gözardı etmez, görmezlikten gelmez, her şeyi görür. Konuşmalar, hareketler, birtakım olaylar, birtakım toplantılar Ahmet Bey'e zarar verebileceğini düşünüyorum.

"ESENYURT'A DÖNECEĞİZ"

Necmi Kadıoğlu, 2 gün önce de belediye başkanlığı dönemindeki faaliyetlerini anlattığı bir videoyu "Bu topraklardan sizlere seslenerek, Esenyurt’a döneceğiz" ifadesiyle paylaşmıştı.

AÇIKLAMA YAPTI

Söylediklerinin gündem olması ve operasyonu önceden bildiği şeklindeki eleştiriler hakkında açıklama yapan Kadıoğlu, "Sosyal medya platformlarından yaptığım paylaşım belediye başkanlığımız döneminde ülkemizin çeşitli yerlerinde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin hatırlatılmasına yönelik olup, bugün Esenyurt'ta yaşanan olayla hiçbir ilgisi yoktur. Yapılan zorlama ve maksatlı yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.