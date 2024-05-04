AKP'li eski belediye başkanı Çerçi, belediyedeki mobilyaları almaya çalıştı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde AKP'li eski belediye başkanı Mehmet Çerçi, döneminde yaptırdığı lüks makam odasındaki eşyaların kendine ve eşine ait olduğunu öne sürerek AKP Yunusemre İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düden'i mesai bitiminde belediye gönderdi. Yanında evrak ve hiç bir belge olmayan Düden, kapıdan geri döndü.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde AKP'li eski belediye başkanı Mehmet Çerçi, döneminde yaptırdığı lüks makam odasındaki eşyaların kendine ve eşine ait olduğunu öne sürerek AKP Yunusemre İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düden'i mesai bitiminde belediye gönderdi. Yanında evrak ve hiç bir belge olmayan Düden, kapıdan geri döndü.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile AKP'den CHP'ye geçen Manisa'nın Yunusemre Belediyesi “Lüks makam odası” ile gündeme gelmişti. Dün makam odasındaki bazı eşyaların kendisine ve eşine ait olduğunu öne süren AKP'li eski başkan Mehmet Çerçi, belediyeye eşyaları almak için işçi ve kamyonet göndereceğini açıklamıştı.

"BAŞVURU YAPIN, BELGEYİ SUNUN"

Bugün mesai bitiminde eski başkan Çerçi’nin isteğiyle AKP Yunusemre İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düden, belediyeye geldi. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kuyumcu, Haydar İzci ve Özge Arslan tarafından karşılanan Düden'den resmî belge istendi. İzci, "Eline kolunu sallayan belediyeden malzeme götüremez. Bunun hukuksal boyutları var" dedi. Bunun üzerine Düden ise “Elçiye zeval olmaz, biz geldik görevimizi yaptık” diyerek karşılık verdi. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu da “Başvuruları yapın, belgeyi sunun ondan sonra gelin. Kamuoyunu kendi aranızda oluşturun, başkasıyla değil” ifadelerini kullandı.

AKP'li Düden ise bu konuşmanın ardından belediyenin önünden ayrıldı.