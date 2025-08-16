AKP'li eski milletvekili trafik kazasında hayatını kaybetti
Muğla'da otomobilin çarptığı eski AKP Muğla Milletvekili Ali Boğa hayatını kaybetti. Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı 24. Dönem AKP Muğla Milletvekili Ali Boğa, 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Dün (15 Ağustos) sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Cumhuriyet Bulvarı Karaçulha mevkisinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Boğa'ya çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Ali Boğa'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Boğa'nın cesedi, incelemelerin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Otomobilin sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.