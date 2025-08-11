AKP'li eski vekil ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Taliban'ı övmeye doyamadı

Eski AKP milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Yasin Aktay, Afganistan ziyaretinin ardından Yeni Şafak'ta Taliban rejimi hakkında dört yazı yazdı.

Ülkedeki gözlemlerini ve yetkililerle yaptığı konuşmaları kaleme alan Aktay, Taliban rejiminin uyuşturucu, işsizlik gibi sorunları çözmekte mesafe aldığını iddia ederken Taliban için "2 buçuk sene gibi bir süre içinde hem uyuşturucu sorununu hem de toplumsal barışı inanılması zor bir yolla çözmüş olan bir hareket her zaman her yerde bir dikkati ve ilgiyi hak eder" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN MÜDAHALE ETTİĞİ YOK"

Afganistan'da kadınlara uygulanan kıyafet yasağından bahsederken ise Taliban'ı sorumlu tutmayan Yasin Aktay, bazı şehirlerde uygulanan burka zorunluluğunun 'geneksel bir uygulama' olduğunu söyledi:

"Var olan sorunların bir kısmı tabii ki Afganistan’ın sosyolojik, kültürel ve tarihsel şartlarıyla ilgili. Mevcut Taliban yönetimiyle ilgili değil. Mesela Burka veya peçe giyme zorunluluğu en azından Kabil’de yok. Kabil’de başı yarı açık veya kapalı ama yüzü açık, tek başına dolaşan kadınlara veya sakalsız erkeklere her yerde rastlanıyor. Kimsenin müdahale ettiği de yok. Burka giymeye zorlama bazı taşra şehirlerinde uygulanıyor ama bu bile Taliban’ın getirdiği bir şey olmaktan ziyade geleneksel bir uygulama."

7 Ağustos'taki yazısında ise Taliban'ın Milli Eğitim Bakanı Mevlevi Habibullah Ağa ile görüşen ve kız çocuklarının eğitim durumunu sorduğunu belirten Yasin Aktay, aldığı cevabı, "Diyebilirim ki mahcup edecek derecede tevazuyla dinledi ve cevabı daha da etkileyiciydi" sözleriyle aktardı.

Aktay'ın konuştuğu Bakan, kız ve erkek öğrencilerin 6. sınıfa kadar temel eğitim aldığını, kız çocukların 6. sınıftan sonra 12. sınıfa kadar 'İslami ilimler eğitimi' alabildiğini ifade etti. Aktay ise bu cevaptan etkilendiğini söyledi.

ULUSLARARASI RAPORLAR TAM TERSİNİ SÖYLÜYOR

Ancak insan hakları ihlallerini raporlayan çok sayıda uluslararası hak örgütünün tespitleri, Aktay'ın 'gidip gördüğü' Afganistan'a dair anlattıklarının aksini ortaya koyuyor.

Örneğin Uluslararası Af Örgütü'nün geçen sene Afganistan'a ilişkin yayımladığı raporun 'Kadın ve kız çocuklarının hakları' başlıklı kısmında Taliban rejiminin kadınlar üzerindeki kısıtlayıcı baskılara devam ettiği vurgulanıyor.

Buna göre devlet dairelerinde çalışması yasaklanan ancak maaş bordrosunda kalan kadınların maaşlarında kesinti yapıldı ve maaşları aylık 5.000 AFN (70 ABD doları) olarak belirlendi.

KADINLARIN SESLERİNİN DUYULMASI YASAKLANDI

Yıl ortasında Taliban, kadınların seslerinin kamuya açık yerlerde duyulmasını yasaklayan bir “ahlak ve erdem yasası” çıkardı. Bu baskıcı yasa uyarınca, Taliban'ın “ahlak müfettişleri” (polis), ahlak kurallarını ihlal eden kişileri tehdit etme ve gözaltına alma yetkisine sahip oldu ve bu kişileri Taliban mahkemelerine sevk ederek yargılama sürecine tabi tuttu.

KIZ ÖĞRENCİLER SADECE İSLAMİ EĞİTİM ALIYOR

2023 Nisan ayında BM Güvenlik Konseyi'nin bu kısıtlamaların derhal kaldırılmasını talep eden kararına rağmen ciddi kısıtlamalar devam etti ve kadınların ve kız çocuklarının hayatlarının her alanını etkilemeye devam etti. Kız çocuklarının, ilkokuldan (altıncı sınıf) sonra (İslami eğitim hariç) eğitime devam etmeleri yasaklandı.

ZİYARETLER, SEYAHATLER, PARKLAR YASAKLANDI

Aralık ayında, Taliban'ın kadın ve kız çocuklarının tıp eğitimine devam etmelerini yasakladığı da bildirildi. Spor faaliyetlerine katılmaları, parkları ve hamamları ziyaret etmeleri, 72 km'den fazla seyahat etmeleri ve yanlarında erkek olmadan kamuya açık yerlerde görünmeleri de yasaklandı.

'ÖRTÜNME KURALINA UYMAMAK' TUTUKLANMA NEDENİ OLDU

Aynı rapora göre ağustos ayında, Afganistan'daki insan hakları durumuna ilişkin BM Özel Raportörü, Taliban tarafından cinsel istismara ve saldırıya uğrayan kadın tutukluların vakalarını bildirdi. Benzer şekilde, Afghan Witness ve medya, Taliban'ın ocak ayında zorunlu başörtüsü kurallarına uymayan kadın ve kız çocukları tutuklamak için bir kampanya başlattığını bildirdi. Bu, yıl boyunca düzinelerce kadın ve kızın tutuklanmasına ve gözaltına alınmasına neden oldu ve “birçoğu aşağılayıcı muamele, işkence ve hatta cinsel saldırıya maruz kaldığını” bildirdi.

Cinsiyete dayalı şiddet ile zorla ve erken evliliklerde keskin bir artış olduğuna dair raporlar devam etti. Ocak 2022 ile Haziran 2024 arasında, Afghan Witness açık kaynaklı bilgileri izleyerek kadın ve kız çocuklarına yönelik 840 cinsiyete dayalı şiddet vakası kaydetti. Bu vakaların 332'si cinayet vakasıydı. Cinsiyete dayalı şiddeti ele almak için tasarlanan kurumlar ve yasal çerçeve Taliban tarafından ortadan kaldırıldığı için cezasızlık devam etti.

YARGISIZ İNFAZ, KAÇIRMA VE İŞKENCE

İnsan Hakları İzleme Örgütü ise Taliba'ın yerel medyaya ve ifade özgürlüğüne yönelik baskılarını daha da artırdığını ve gazeteciler, insan hakları savunucuları ve sivil toplum aktivistleri ile kadın protestocular dahil olmak üzere, keyfi gözaltıların sayısının ciddi ölçüde arttığını bildirdi.

Taliban, eski hükümetin güvenlik güçlerinin üyelerini gözaltına almış ve infaz ederken 22 Ağustos 2023'te BM, Ağustos 2021'den bu yana Taliban güçleri tarafından eski hükümet çalışanları ve güvenlik personeline yönelik en az 800 yargısız infaz, keyfi tutuklama ve gözaltı, 144'ün üzerinde işkence ve zalimane muamele, 218 yargısız ölüm ve 14 zorla kayıp vakası yaşandığını bildirdi.

ERDOĞAN ADIYLA SALAVAT GETİRMİŞTİ

AKP'den iki dönem milletvekilliği yapan Yasin Aktay, partiden 'Dış İlişkilerden ve İnsan Haklarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı' olarak da çalışmıştı.

Yasin Aktay, AKP Genel Başkan Yardımcısı iken, Siirt’te kadınlara yönelik bir programda Erdoğan için düğünlerde okunacak bir Kürtçe türkü yazdığını belirterek, bunu 'Serok Recep Tayyip Erdoğan, Salli Ala Muhammed' şeklinde söylemişti.