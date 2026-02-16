AKP'li eski vekilden 'emekli maaşı' kulisi: "Erdoğan talimat verdi"

TBMM 22. Dönem AKP Milletvekili Emin Şirin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan erken seçim hazırlığı için en düşük emekli aylığına zam yapılabilme durumuna bakılması için SGK'ye çalışma talimatı gitti.

Halk TV'de Kürşat Oğuz'un sunduğu Rota programına konuk olan Emin Şirin, AKP'de erken seçim hazırlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emin Şirin bazı kulis bilgileri paylaştı.

Kürşat Oğuz'un, "Emin Bey siz yani oradaki havayı da kokluyorsunuzdur. Bir seçim olacak, seneye en geç herhalde Kasım-Aralık ayında. Öyle bir planlama yapılıyor ama şimdiden bunun daha erken olması için AK Parti içinde de bir şey var mı? Bir girişim ya da hazırlık var mı acaba?" sorusuna yanıt veren Şirin, birtakım hazırlıklar duyduklarını, SGK'ye verilmiş bir çalışma talimatı olduğunu ve temmuz ayında çok yüklü bir zam yapılmasının beklendiğini ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM MI YAPILACAK?

Emin Şirin, soruya verdiği yanıtta, "Öyle hazırlıkları duyuyoruz, evet. Yani SGK'ye verilmiş bir şey var, çalışma talimatı var. Bu çalışma talimatında bu Temmuz ayında çok yüklü bir zam yapılması..." diyerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Evet, öyle bir çalışma var. Mesela asgari emekli maaşının 40 bin liraya çıkarılması gibi böyle fantastik bir çalışma yaptırılıyor. Bu çalışmanın sonucunda iktidar böyle bir şeyi deneyebilir. Çeşitli sebepleri olabilir bunun. Ondan sonra da ekim ayında bir seçim gibi birtakım laflar var. Bunlar hipotezlerden bir tanesi. Tabii bunların hepsine karar verecek olan Tayyip Erdoğan. Yani bu hazırlıklar yapıldıktan sonra... Ondan sonra ekimde bir seçimden sonra da kasım ayında kongre yapılıp AK Parti'nin yeni teşkilatlanmasının...

SGK'ye çalışma talimatı verilmiş bir yaptırım. 'Bakalım' diye. Bunların hiçbiri 'karar verildi de seçim olacak' manasına gelmiyor. Ben de aynı kanaatteyim. Tayyip beyin çalışma tarzı. 'Bir bakın bakalım' diye hazırlıklara bakacak.