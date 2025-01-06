AKP'li Galip Ensarioğlu: Öcalan’ın mesajları kendi iletişim yöntemleri ile iletilecek

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, "Öcalan’ın mesajları, heyetler vasıtası ile değil, kendi iletişim yöntemleri ile iletilecek" dedi.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın sorularını yanıtlayan AKP'li Ensarioğlu, DEM Parti’nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile 2 Ocak'ta gerçekleştirdiği görüşme ve 'yeni süreç' hakkında konuştu.

Ensarioğlu, "Kürt meselesinin çözümü, PKK’nın lağvedilmesi ve silahların bırakılması" ile ilgili başlatılan mevcut sürecin, geçmişteki süreçlerden daha hızlı ilerleyeceğini söyledi.

"KAYYUM UYGULAMASI DA ORTADAN KALKACAKTIR"

"Sürecin başarıya ulaşması halinde, Türkiye’deki tüm halklar kazançlı çıkacak. Başarısız olunması halinde ise kaybedilen bir şey olmayacak. Devlet mücadelesine devam etmiş olacak" diyen Ensarioğlu, Öcalan’ın silah bırakma çağrısı yapması halinde Kandil’in vereceği yanıtın önemine dikkat çekti:

"Eğer Kandil, kurucu iradesi olan Öcalan’ın dediğini yapmaz ise o zaman Türkiyeli bir örgüt olmaktan çıkacak, emperyalistlerin ve İran’ın maşası olacaktır. Bu aşamada Öcalan’ın ortaya koyacağı tavra karşı, DEM Parti’nin tavrı, PKK’nin silah bırakmasından daha önemli olacak."

DEM Parti’nin 'yeni süreç' ile ilgili tutumuyla kayyum uygulamasının ortadan kalkabileceğine işaret eden Ensarioğlu, "DEM Parti Öcalan’ın yanında yer alıp Kandil vesayetini reddederse zaten kayyum uygulaması da ortadan kalkacaktır. DEM Parti silahlı örgüt ile arasına mesafe koyacak ve özgür siyasetini kendisi belirleyecektir" dedi.

ANAYASA VURGUSU

Önceki çözüm sürecindeki "Akil İnsanlar Heyeti" gibi bir mekanizmanın, bu süreçte olmayacağını söyleyen Galip Ensarioğlu, yeni anayasa vurgusu yaparak "Silah bırakma dediğimiz şey, Türkiye’ye yönelik silahlı eylemleri bitirme değil, silahları tümden bırakmak olacaktır. Bu yapıldığı zaman, sonrasında yapılacaklar bellidir ve yapılacaktır. Bir de zaten yeni bir anayasa yapma durumu var" sözlerine yer verdi.

Abdullah Öcalan’ın mesajlarının, Kandil veya Rojava’ya geçmiş süreçlerde olduğu gibi iletilmeyeceğini söyleyen Ensarioğlu, "Öcalan’ın mesajları, heyetler vasıtası ile değil, kendi iletişim yöntemleri ile iletilecek" diye konuştu.

“ÇÖZÜMÜN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL ŞİDDET”

Ensarioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkede var olan sorunların silah ve şiddet ile çözülmeyeceği ortada. Şiddet’in bir meşruiyeti kalmamıştır. Şiddet, bir hak arama yöntemi değildir. Örgütün, kurucu iradesinin (Öcalan) tavsiyesine uyması lazımdır. Şiddet çözüm olmadığı gibi çözümün önündeki en büyük engeldir."